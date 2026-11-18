Habilitaron el Paso de Jama, pero piden circular con precaución

El Paso de Jama se encuentra habilitado este miércoles 18 de noviembre para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación , según el último parte difundido por la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy. Sin embargo, las autoridades recomendaron transitar con precaución debido a las condiciones climáticas en la alta montaña y la presencia de una camioneta volcada sobre la ruta chilena.

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Para quienes tienen previsto viajar hacia Chile o regresar a la Argentina, el paso fronterizo funcionará de 8 a 20 horas, de acuerdo con la información proporcionada por personal de Migraciones.

Las condiciones del tiempo requieren especial atención. Durante la mañana se registró una temperatura de apenas 3 °C, cielo seminublado, probabilidad de tormentas eléctricas y vientos que podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden dificultar la conducción, especialmente en los sectores abiertos de la Puna, donde las ráfagas de viento pueden afectar la estabilidad de los vehículos.

Una camioneta volcada en la ruta chilena CH-27

Uno de los datos más importantes del informe de Seguridad Vial está relacionado con el estado del camino del lado chileno.

Según el parte oficial, en el kilómetro 121 de la ruta CH-27 se encuentra una camioneta volcada sobre el lado izquierdo de la calzada. Las autoridades no brindaron información sobre cuándo ocurrió el vuelco, si hubo personas heridas o si el vehículo será retirado durante la jornada.

Por este motivo, recomiendan extremar las precauciones al circular por ese sector, especialmente ante las condiciones de viento que se registran en la zona cordillerana.

En cuanto al estado general de los caminos, el informe detalla:

Ruta Nacional 52, del lado argentino: transitable.

Ruta CH-27, del lado chileno: transitable con precaución.

Kilómetro 121 de la CH-27: presencia de una camioneta volcada sobre el lado izquierdo de la calzada.

Tránsito local: habilitado, con recomendación de circular con precaución.

La Ruta Nacional 52 conecta la provincia de Jujuy con el complejo fronterizo, mientras que la CH-27 permite continuar viaje hacia San Pedro de Atacama y otras localidades del norte chileno.

Paso de Jama: modificarán el horario de atención

Horarios del Paso de Jama y recomendaciones para viajar

Según el informe del 18 de noviembre, el complejo fronterizo está habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de tránsito.

Los datos principales de la jornada son:

Estado: habilitado en ambos sentidos.

Horario de atención: de 8 a 20 horas.

Temperatura: 3 °C.

Cielo: seminublado.

Viento: entre 50 y 70 km/h.

Pronóstico: probabilidad de tormentas eléctricas.

Ruta argentina RN 52: transitable.

Ruta chilena CH-27: transitable con precaución.

Desde Seguridad Vial recomiendan mantener una velocidad prudente, prestar atención a las ráfagas de viento y respetar las indicaciones de las autoridades de ambos países.

También resulta importante revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de iniciar el recorrido, llevar abrigo suficiente y prever posibles cambios repentinos del tiempo.

La circulación por este corredor internacional puede verse modificada durante el día si las condiciones meteorológicas empeoran, por lo que se aconseja consultar el estado del paso antes de emprender el viaje.

El Paso de Jama constituye una de las principales conexiones terrestres entre Jujuy y el norte de Chile, utilizada diariamente por turistas, transportistas y familias que se trasladan entre ambos países.

Por el momento, el parte de la mañana confirma que el cruce se encuentra habilitado, aunque las condiciones de la ruta chilena y el pronóstico de fuertes vientos obligan a mantener las precauciones durante todo el recorrido.