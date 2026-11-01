Paso de Jama habilitado: el horario para ambos sentidos será de 8 a 20

Paso de Jama

El Paso de Jama, paso internacional entre Argentina-Chile, se encuentra habilitado este domingo 1 de noviembre de 2026 para la circulación de todo tipo de vehículos en ambos sentidos, según informó la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy. La medida permite el tránsito entre Argentina y Chile, aunque las autoridades recomiendan extremar las precauciones por las condiciones climáticas.

El reporte oficial señala que el cielo está despejado, con una temperatura de 2 grados bajo cero y vientos que alcanzan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Paso de Jama: horario de atención y estado de la ruta Desde la Secretaría de Seguridad Vial confirmaron que el cruce internacional se encuentra "habilitado en ambos sentidos para todo tránsito". Por su parte, el personal de Migraciones informó que el horario de atención para este domingo es de 8 a 20, tanto en Argentina como en Chile, según el parte provincial.

En cuanto al estado de los caminos, la Ruta CH-27 se encuentra transitable con precaución. Las autoridades aconsejan conducir con cuidado, especialmente por las ráfagas de viento que pueden afectar la circulación en la zona cordillerana.

Advierten por un vehículo abandonado en la Ruta CH-27 El informe también incluye una advertencia para quienes circulen por el sector chileno. A la altura del kilómetro 43,500 de la Ruta CH-27 se encuentra un vehículo Toyota abandonado sobre la banquina derecha, sin ruedas. Por esta situación, se recomienda prestar atención a las condiciones de la ruta y respetar las indicaciones de las autoridades. Debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente en la zona de alta montaña, se aconseja consultar los reportes oficiales antes de emprender viaje hacia Chile. Fuente: Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy. Parte del 1 de noviembre de 2026.

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