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31 de octubre de 2026 - 15:01
Jujuy.

Choque en cadena en la Ruta 34: tres vehículos involucrados y demoras

El accidente ocurrió a la altura de Barro Negro y provocó importantes daños materiales. No se registraron personas heridas, pero la circulación permanece reducida en el sector.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El accidente ocurrió alrededor de las 11:30, cuando, por causas que todavía se investigan, los tres rodados colisionaron y sufrieron importantes daños materiales.

No hubo heridos, pero el tránsito presentó demoras

Pese a la magnitud del impacto, no se registraron personas lesionadas. El siniestro fue alertado por personas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso al 911.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Seccional 27 llegaron al lugar para intervenir en el operativo.

Además, personal de Seguridad Vial trabajó en el ordenamiento del tránsito, que presentaba demoras y circulación reducida.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal policial mientras se desarrollan las tareas en el sector.

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