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29 de octubre de 2026 - 11:19
Jujuy.

Choque entre un auto y una moto en Monterrico: dos personas terminaron hospitalizadas

Una motocicleta y un Ford Ka protagonizaron un siniestro vial en Monterrico. Una mujer de 50 años permanece en observación y el joven de 19 años fue trasladado.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El episodio fue reportado a la Policía alrededor de las 6:50. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron una motocicleta tendida en medio de la ruta y un automóvil Ford Ka de color rojo detenido sobre la banquina, con daños en la parte lateral trasera izquierda.

Dos personas fueron hospitalizadas tras el siniestro

En la motocicleta circulaban una mujer de 50 años y un joven de 19, quienes recibieron asistencia médica después del siniestro. La mujer fue trasladada al Hospital de Monterrico, donde permanece en observación, mientras que el joven fue derivado al Hospital Pablo Soria para continuar con su atención. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las lesiones que presenta cada uno ni sobre el estado de salud del joven trasladado a la capital jujeña.

Qué se sabe del choque en Ruta 42

El otro vehículo involucrado es un Ford Ka rojo, conducido por una mujer de 48 años. Según la información policial preliminar, el automóvil presentaba una abolladura en el sector lateral trasero izquierdo y quedó detenido sobre la banquina, mientras que la motocicleta permanecía sobre la calzada.

Hasta el momento no se precisó cómo se produjo el siniestro ni qué circunstancias provocaron el impacto. La información disponible tampoco permite establecer responsabilidades entre las personas involucradas.

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