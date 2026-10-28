Atropelló a dos peregrinos en Ruta 66: el jueves será la audiencia imputativa

Atropelló a peregrinos en Ruta 66 - La Fiscalía de Alejandro Maldonado investiga el atropello de dos peregrinos. El hombre permanece grave y su hijo reclama justicia. Ministerio Público de la Acusación.

La investigación por el atropello de dos peregrinos que caminaban por Ruta 66 hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya tendrá un avance judicial este jueves 29 de octubre, cuando se realice la audiencia imputativa y la declaración indagatoria del conductor involucrado. El joven de 26 años manejaba con 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro, ocurrido el domingo sobre la Ruta Nacional 66, y la causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Alejandro Maldonado.

Jujuy. El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron a TodoJujuy que la calificación legal inicial es por dos hechos de lesiones graves causadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo, agravadas por la ingesta de bebidas alcohólicas. Se trata de una imputación provisoria que podría modificarse según la evolución de las víctimas y los elementos que se incorporen a la investigación.

Durante la audiencia prevista para este jueves, el conductor conocerá formalmente los hechos y la calificación legal que se le atribuyen . La instancia también permitirá avanzar con su declaración indagatoria, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alejandro Maldonado.

El dato de la alcoholemia es uno de los elementos centrales de la causa. Según los controles realizados después del siniestro, el conductor registró 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que los otros dos ocupantes del vehículo también dieron positivo.

El peregrino continúa grave y su hijo pide justicia

Mientras avanza la investigación judicial, la familia de uno de los peregrinos atraviesa momentos de enorme preocupación por su estado de salud. El hombre permanece internado en estado crítico, con graves lesiones en la médula espinal y la columna vertebral, mientras que la mujer que caminaba junto a él sufrió fracturas y se encuentra fuera de peligro.

Joaquín Villarroel, hijo del peregrino herido, contó que los médicos les explicaron la gravedad del cuadro y las posibles secuelas que podría sufrir su papá.

“Primero que nada quiero que se haga justicia, que el chico que hizo esto pague, digamos, con justicia, no pido más que eso”, expresó Joaquín. También manifestó su preocupación por el futuro de su padre: “Si se salva, queda cuadripléjico”.

El joven pidió que la causa avance y que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido. “Solicito que se agilice la investigación y que se haga algo, que no quede en vano”, reclamó.

“Si se salva, queda cuadripléjico” “Si se salva, queda cuadripléjico”

El atropello ocurrió durante la peregrinación a Río Blanco

El siniestro se registró el domingo 25 de octubre, alrededor de las 8:50, a la altura del destacamento Papa Francisco, en Palpalá. Las víctimas caminaban por la banquina de la Ruta Nacional 66, rumbo al Santuario de Río Blanco, cuando fueron embestidas por un Volkswagen Passat que, según el testimonio de un motociclista, se habría desviado de la calzada.

Los dos peregrinos fueron asistidos por otros fieles y por personal del SAME, que los trasladó para recibir atención médica. El conductor y los acompañantes fueron llevados a una dependencia policial, mientras se iniciaban las actuaciones para esclarecer el hecho. <Cite ref="turn861790search5"/>

La audiencia del jueves marcará una nueva etapa en la investigación. En paralelo, la familia sigue pendiente de la evolución del peregrino que permanece internado y espera respuestas de la Justicia.