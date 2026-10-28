Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: "Que bendiga a los peregrinos de Punta Corral"

Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: "Que pueda bendecir a todo Jujuy"

La cantante y docente de música jujeña Tati Domínguez se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera artística. El próximo martes 10 de noviembre participará del encuentro del papa León XIV con los jóvenes de Argentina, que se realizará en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de la emoción por haber sido seleccionada para representar la cultura del norte argentino, la artista contó que tiene un deseo especial: pedirle al Santo Padre una bendición para los peregrinos de Punta Corral , sus compañeros de la banda de sikuris San Jorge, su familia y todo el pueblo jujeño.

Domínguez mantiene un vínculo cercano con una de las expresiones de fe más importantes de Jujuy, ya que forma parte de la banda de sikuris San Jorge, una de las agrupaciones que acompañan las manifestaciones religiosas de la provincia.

Por eso, ante la posibilidad de encontrarse personalmente con el Papa, tiene claro qué le gustaría pedirle.

"Más que nada, una bendición para toda la familia. También pertenezco a la banda de sikuris San Jorge, así que para todos los chicos que suben a Punta Corral, para mis amigos, para todos. Para todo Jujuy en sí, que pueda bendecir al pueblo", expresó.

La cantante también sumó un pedido personal relacionado con la herramienta que la llevó a recorrer escenarios y compartir la música de su tierra: "Y para mí, que me cuide mucho la garganta".

Cómo fue elegida para cantarle al papa León XIV

Durante la entrevista, Tati contó que recibió la primera comunicación de los organizadores de Buenos Aires hace aproximadamente tres semanas. Según explicó, estaban buscando a una representante joven de la cultura del norte argentino y habían evaluado a diferentes artistas.

"Estuvieron viendo a varios artistas y el equipo me eligió. Es algo que todavía no puedo creer, entre tantos artistas tan talentosos que tenemos en Jujuy y en todo el norte", relató.

La noticia tuvo un fuerte impacto en su entorno familiar. Su mamá fue la primera persona con la que compartió la convocatoria, apenas recibió el mensaje de la organización.

Para Domínguez, esta oportunidad representa mucho más que una presentación musical, ya que podrá mostrar parte de la identidad cultural jujeña en un encuentro que reunirá a jóvenes de diferentes provincias del país.

"Es un honor para mí poder llevar con orgullo el canto de mi tierra a Buenos Aires" "Es un honor para mí poder llevar con orgullo el canto de mi tierra a Buenos Aires"

De los escenarios de Jujuy al encuentro con el Papa

La artista recordó que su camino musical comenzó con la guitarra y continuó cuando se animó a cantar y decidió formarse como docente de música. Desde entonces, su carrera le permitió conocer distintos escenarios, entre ellos el Festival de Jesús María.

Ahora, la convocatoria para participar del encuentro con León XIV representa una nueva experiencia en su trayectoria.

"Siempre digo que Dios puso a las personas justas en mi camino. Me fue abriendo tantas puertas y, sin buscarlo, todo me fue llevando a la música", reflexionó.

Además, destacó el significado personal de esta oportunidad:

"Es algo que nunca planeé, pero siento que de alguna manera la música me eligió y me fue llevando a todo esto" "Es algo que nunca planeé, pero siento que de alguna manera la música me eligió y me fue llevando a todo esto"

Los artistas que compartirán el encuentro con Tati Domínguez

El evento se realizará el martes 10 de noviembre en Buenos Aires y contará con la participación de artistas de distintos géneros musicales. Entre los convocados para esa jornada se encuentran Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

Tati adelantó que el domingo 8 de noviembre tendrá el ensayo general junto al resto de los participantes y que ya se encuentra trabajando con la organización en los detalles de su presentación.

Si bien todavía no puede revelar qué canciones interpretará, aseguró que su participación tendrá una marcada identidad jujeña.

"Tengan por seguro que voy a llevar a Jujuy en todo su esplendor" "Tengan por seguro que voy a llevar a Jujuy en todo su esplendor"

También explicó que la propuesta artística estará vinculada con un mensaje de esperanza dirigido a las nuevas generaciones, uno de los ejes del encuentro juvenil.

Cuándo será el encuentro del papa León XIV con los jóvenes

La actividad está prevista para el martes 10 de noviembre, en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires. La programación artística comenzará durante la tarde y la llegada del Pontífice está programada para las 20:15.

Mientras ultima los preparativos, Tati Domínguez se prepara para representar a Jujuy a través de su música y llevar consigo un pedido que refleja su vínculo con la fe y las tradiciones de la provincia: una bendición para los peregrinos que año tras año ascienden a Punta Corral y para todos los jujeños.