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28 de octubre de 2026 - 10:04
Jujuy.

Los bancos de Jujuy estarán cuatro días consecutivos sin atención al público en noviembre

El Día del Bancario y los feriados establecidos por la visita del Papa León XIV modificarán la atención presencial en las entidades financieras durante noviembre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
bancos Jujuy

Los bancos no atenderán al público el viernes 6 de noviembre debido a la celebración del Día del Bancario. Durante esa jornada, las sucursales de todo el país permanecerán cerradas y no se podrán realizar operaciones presenciales, aunque continuarán disponibles los cajeros automáticos y los servicios digitales.

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A esta fecha se sumarán otros feriados establecidos por el Gobierno Nacional con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, lo que modificará el funcionamiento de las entidades bancarias durante varios días de noviembre, según la provincia.

Qué operaciones bancarias se podrán realizar el 6 de noviembre

El viernes 6 de noviembre, las entidades financieras no abrirán sus puertas para la atención presencial. Como ocurre durante los feriados, estarán suspendidos los trámites por ventanilla, las gestiones comerciales y las operaciones cambiarias o bursátiles.

Sin embargo, los usuarios podrán continuar utilizando distintos servicios bancarios y medios de pago. Entre las herramientas que permanecerán disponibles se encuentran:

  • Cajeros automáticos.

  • Home banking.

  • Billeteras virtuales y sistemas de pagos digitales.

  • Tarjetas de débito y crédito.

  • Pagos mediante transferencias bancarias.

Cajeros automáticos

Cajeros automáticos

Cuántos días estarán cerrados los bancos en noviembre

El calendario de noviembre tendrá modificaciones adicionales debido a los feriados relacionados con la visita del papa León XIV. El Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el territorio argentino.

Por lo tanto, las entidades bancarias permanecerán cerradas ese día en todas las provincias, incluida Jujuy. En algunos distritos, el período sin atención presencial será más extenso por las actividades previstas durante la estadía del pontífice.

Qué provincias tendrán feriados por la visita del papa León XIV

Además del feriado nacional del lunes 9 de noviembre, se establecieron otras jornadas no laborables para determinadas jurisdicciones.

-Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en toda la Argentina por la visita del papa León XIV.

-Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, donde están previstas actividades del pontífice.

-Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con el último día de la visita papal. Entre las actividades previstas se destaca una misa en la Basílica de Luján.

Papa Le&oacute;n XIV&nbsp;

Papa León XIV

Cuándo volverán a abrir los bancos en Jujuy

En Jujuy, las sucursales bancarias permanecerán cerradas el viernes 6 de noviembre por el Día del Bancario y el lunes 9 por el feriado nacional. Por lo tanto, teniendo en cuenta el fin de semana del sábado 7 y domingo 8, serán cuatro días consecutivos sin atención presencial.

La actividad bancaria en la provincia se retomará el martes 10 de noviembre.

En cambio, en CABA y Córdoba la atención presencial se reanudará el miércoles 11, mientras que en la provincia de Buenos Aires también deberá contemplarse el feriado establecido para esa jornada.

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