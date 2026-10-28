Llega el Día Mundial del ACV: cómo reconocer los síntomas y por qué es fundamental actuar rápido

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) , una fecha destinada a concientizar sobre la prevención, el reconocimiento temprano de los síntomas y la importancia de recibir atención médica inmediata. Se trata de una emergencia que puede provocar graves consecuencias neurológicas y en la que el tiempo de respuesta resulta determinante.

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En este contexto, la médica neuróloga Ayelén Pacheco (MP 4439-16) explicó cómo identificar un ACV, cuáles son los factores que aumentan el riesgo de sufrirlo y qué medidas pueden adoptarse para prevenirlo.

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo, provocando daños en el tejido cerebral.

ACV isquémico: se produce cuando una arteria que lleva sangre al cerebro se obstruye. Representa aproximadamente entre el 70% y el 80% de los casos, según indicó la médica.

ACV hemorrágico: ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca una hemorragia cerebral.

Pacheco comparó el mecanismo del ACV con el de un infarto cardíaco, aunque en este caso el órgano afectado es el cerebro.

"Nosotros ahora nos estamos apoderando de la frase que el tiempo es cerebro, porque el tiempo es crucial", sostuvo.

Cómo reconocer si estamos frente a síntomas de ACV

Cómo reconocer un ACV: las tres señales que pueden salvar una vida

Uno de los aspectos centrales es identificar rápidamente los síntomas. Para facilitar su reconocimiento, la neuróloga presentó una regla sencilla conocida como HABRAZO, que permite recordar tres señales fundamentales:

Habla: Dificultad repentina para hablar, pronunciar palabras, expresarse con claridad o comprender lo que se dice.

Brazo: Pérdida de fuerza en uno de los brazos. Al intentar levantar ambos, uno puede caer o no responder correctamente.

Sonrisa: Asimetría facial repentina. Al pedirle a la persona que sonría, uno de los lados de la cara puede presentar una caída.

La profesional aclaró que también pueden presentarse otros síntomas, como pérdida repentina de visión, mareos intensos o alteraciones bruscas del equilibrio.

El dato fundamental es que estas manifestaciones suelen aparecer de manera súbita y requieren atención médica urgente.

Qué hacer ante un posible ACV en Jujuy

La neuróloga remarcó que, ante cualquiera de estas señales, lo principal es comunicarse inmediatamente con el servicio de emergencias y evitar demoras.

"Cada segundo cuenta. Vos no tenés por qué saber si es un ACV o qué está pasando. Tenés que llamar a emergencias, llamar al 107", explicó.

En Jujuy funciona una red provincial de atención del ACV, que permite activar protocolos de emergencia desde diferentes localidades. Aunque los tratamientos de mayor complejidad se realizan principalmente en hospitales de San Salvador de Jujuy, el sistema también contempla la asistencia de pacientes del interior.

Pacheco señaló que una persona que presente síntomas en Humahuaca, por ejemplo, también debe recibir una respuesta inmediata a través de esta red.

Ante la sospecha de un ACV, se recomienda no esperar a que los síntomas desaparezcan, no automedicarse y registrar la hora en que comenzaron las manifestaciones. También es importante evitar que la persona afectada conduzca por sus propios medios.

Los principales factores de riesgo para sufrir un ACV

La especialista destacó que una proporción importante de los accidentes cerebrovasculares puede prevenirse mediante el control de factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables.

Entre los principales mencionó la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el consumo de tabaco y la falta de actividad física.

"El factor de riesgo número uno para el ACV, tanto el isquémico como el hemorrágico, es la hipertensión", afirmó.

En ese sentido, explicó que el consumo excesivo de sal, incluidos los productos industrializados que contienen sodio, y el sedentarismo pueden contribuir al desarrollo de presión arterial elevada.

Por eso, insistió en la necesidad de realizar controles médicos periódicos, especialmente en personas con antecedentes de hipertensión, diabetes u otros factores de riesgo cardiovascular.

Advierten que aumentan los casos de ACV en personas jóvenes

Otro punto que abordó Pacheco fue la aparición de accidentes cerebrovasculares en adultos jóvenes, un fenómeno que genera preocupación entre los especialistas.

Según explicó, investigaciones recientes muestran un aumento de los casos en personas de entre 20 y 50 años, una población que anteriormente no se asociaba con tanta frecuencia a esta enfermedad.

La neuróloga señaló que los factores de riesgo siguen siendo principalmente los tradicionales, como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado.

"Las personas jóvenes están teniendo ACV también por hipertensión, también por colesterol, también por diabetes, porque empiezan más chiquitos con los factores de riesgo", sostuvo.

Por este motivo, remarcó que la prevención no debe comenzar recién durante la tercera edad, sino que es importante incorporar controles y hábitos saludables desde etapas tempranas de la vida.

Pequeños cambios cotidianos para prevenir un ACV

Más allá de los controles médicos, Pacheco consideró fundamental trabajar sobre la alimentación, la actividad física y el descanso.

Sin embargo, aclaró que adoptar un estilo de vida saludable no debe convertirse en una exigencia difícil de sostener. Por el contrario, recomendó identificar aquellos hábitos que pueden mejorarse progresivamente.

Entre las medidas que mencionó se encuentran caminar más durante el día, incorporar frutas y verduras a la alimentación, reducir el consumo de productos ultraprocesados y prestar atención a la calidad del sueño.

"Creo que acá valen los pequeños cambios en el día a día y que cada uno se haga su autochequeo", expresó.

La especialista señaló que cada persona tiene condiciones de trabajo, posibilidades económicas y rutinas diferentes, por lo que las recomendaciones deben adaptarse a su realidad.

La importancia de reconocer los síntomas y consultar a tiempo

En el marco del Día Mundial del ACV, la médica insistió en que la concientización puede contribuir a reducir las consecuencias de esta enfermedad.

Reconocer una dificultad repentina para hablar, una pérdida de fuerza en un brazo o una alteración en la sonrisa puede permitir que una persona reciba asistencia médica dentro de los tiempos necesarios para evaluar los tratamientos disponibles.

El mensaje principal de Pacheco fue que un ACV debe tratarse con la misma urgencia que un infarto: ante la aparición de síntomas neurológicos repentinos, es necesario activar inmediatamente el sistema de emergencias.

En Jujuy, el número para solicitar asistencia médica de emergencia es el 107.