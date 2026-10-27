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27 de octubre de 2026 - 21:10
Jujuy.

El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

El conductor que atropelló a dos peregrinos en la Ruta 66 tenía 1,12 de alcohol en sangre y será imputado este jueves.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital San Roque. En cuanto al estado de salud de los damnificados, se confirmó que el hombre permanece internado en estado crítico, mientras que la mujer sufrió fracturas, aunque se encuentra fuera de peligro.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Alejandro Maldonado. El conductor involucrado tiene 26 años y, según los resultados del test de alcoholemia confirmados desde el MPA a TodoJujuy, manejaba con 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre. La imputación inicial es por dos hechos de lesiones graves causadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo, agravadas por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Por otra parte el MPA adelantó que el próximo jueves se llevará a cabo la audiencia imputativa y la declaración indagatoria del conductor. La calificación legal es provisoria y podría modificarse de acuerdo con la evolución del estado de salud de las víctimas y los avances de la investigación judicial.

Piden justicia por los peregrinos embestidos en la Ruta 66

Joaquín Villarroel es el hijo del hombre atropellado en la Ruta 66. "Primero que nada quiero que se haga justicia, que el chico que hizo esto pague, digamos, con justicia, no pido más que eso, ya que mi viejo se encuentra en terapia intensiva, en muy grave estado y con peligro, si se salva, queda cuadripléjico", manifestó.

Joaquín Villarroel, hijo del hombre atropellado en la Ruta 66

Joaquín Villarroel, hijo del hombre atropellado en la Ruta 66

Según explicó, su hermano recibió durante la mañana un nuevo informe médico que confirmó la gravedad de las lesiones de su padre. "Nos confirmó el doctor que tiene muy dañada la médula espinal y muy comprometida la columna vertebral, está muy dañado mi papá en el hospital", detalló.

Joaquín contó lo que pudo reconstruir a partir de los testimonios de las personas que estuvieron presentes. "Lo que me cuentan es que se desvió de la ruta y mi viejo iba caminando por el costado de la ruta y lo alzó con su pareja, estaba con su pareja", relató. También recordó lo que le transmitieron sobre los momentos posteriores al impacto: "Lo poco que recuerdo de su pareja, entre gritos, mi viejo tirado y gritando hasta que los peregrinos lo ayudaron".

En cuanto a la situación de los ocupantes del automóvil, el joven sostuvo que dos de ellos recuperaron la libertad y que el conductor permanecía demorado al momento de sus declaraciones. "Eran tres los acompañantes del vehículo, dos quedaron libres y este chico está guardado todavía", señaló, aunque posteriormente precisó que eran tres personas en total dentro del auto.

Finalmente, insistió en que la investigación avance para esclarecer las circunstancias del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes. "Solicito que se agilice la investigación y que se haga algo, que no quede en vano", concluyó Joaquín Villarroel, mientras su padre continúa internado en estado crítico.

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