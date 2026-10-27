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27 de octubre de 2026 - 18:46
Espectáculos.

Leo García recordó sus años en Jujuy: "Fue buenísimo, fue revelador"

Leo García vivió dos años en Ledesma durante su infancia. Allí comenzó a cantar en peñas folclóricas y dio sus primeros pasos sobre el escenario.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Leo García contó su infancia en Jujuy (Foto ilustrativa)&nbsp;

Leo García contó su infancia en Jujuy (Foto ilustrativa) 

El cantante y compositor argentino Leo García recordó una etapa fundamental de su infancia, cuando se mudó a Jujuy junto a su madre y su hermano tras la separación de sus padres. Aunque nació y creció en Moreno, provincia de Buenos Aires, fue en tierras jujeñas donde comenzó a desarrollar su vocación artística y tuvo sus primeras experiencias frente al público.

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Durante los dos años que vivió en Ledesma, el músico participó en peñas folclóricas, cantó en la radio y llegó a ganar un concurso musical. Según recordó, aquella experiencia fue decisiva para perder el miedo escénico y descubrir su pasión por la música.

La historia de cómo Leo García llegó a vivir a Jujuy

El músico contó en Carnavalstream que su llegada a la provincia estuvo relacionada con una nueva etapa sentimental de su madre, después de la separación familiar. “Yo fui porque mi vieja se había enamorado de un tipo que tenía una casa en ese lugar y podía conseguir laburo en el ingenio de Ledesma y mi mamá estaba enamorada de este señor entonces nos llevó a mí y a mi hermano y fuimos ahí a Ledesma y fue buenísimo, fue revelador”, recordó.

En otra oportunidad, García también había destacado lo importante que resultó aquel cambio en su vida. “Fue hermoso irse a vivir allá. Mi madre volvió a formar pareja y con su metejón me llevó para allá. Canté en una suerte de pre-Cosquín y gané el primer premio. En toda radio de Ledesma estaba yo cantando Celeste Carballo, Marilina Ross. Era tan feliz que no me daba cuenta si me faltaba algo”, expresó.

De cantar en la vereda a presentarse en una peña folclórica de Ledesma

Uno de los recuerdos más significativos del artista ocurrió cuando tenía apenas 12 años. “Yo estaba cantando con la guitarrita en la vereda, me vi una chica y me dijo ¡Che, qué bien que cantás! Mira, yo te ofrezco un trabajo, me dice, yo soy la cantante de acá, pero no quiero cantar más y quiero que me reemplaces vos, entonces me trajo un poncho y las letras de las canciones”, relató.

Así comenzó a presentarse todos los fines de semana, acompañado por músicos que interpretaban el repertorio folclórico. “Yo tenía 12 me acompañaba con la guitarrita, pero lo que pasa es que yo cantaba con tres guitarreros. Solamente tenía que cantar, y cantaba todos los viernes y los sábados en una peña folclórica de Ledesma después iba a la radio”, contó.

“Jujuy, tú me viste nacer”: la canción que interpretaba Leo García

El músico aseguró que sus años en Ledesma fueron fundamentales para adquirir confianza y acostumbrarse a cantar frente a otras personas. “Yo creo que eso fue haber roto el miedo escénico por ejemplo, cantaba Jujuy, tú me viste nacer, qué orgulloso que estoy”, recordó sobre el repertorio que interpretaba en aquella época.

Leo García contó su infancia en Jujuy (Foto ilustrativa)

Leo García contó su infancia en Jujuy (Foto ilustrativa)

Su presencia en la música también se extendió a la escuela, donde comenzó a destacarse entre sus compañeros. “Yo cantaba así, cantaba en el colegio también, era como niño cantor del colegio”, agregó. Aquella etapa dejó una marca en el artista, quien años después reconocería que sus primeras presentaciones en las peñas jujeñas fueron el punto de partida de su carrera profesional.

El concurso musical que ganó en Jujuy y nunca olvidó

Otro recuerdo especial de su infancia fue la participación en un concurso de canto realizado en la provincia, donde consiguió su primer premio. “Ahí fui a Jujuy, canté en un estadio de Jujuy, me dieron el premio, me volví con el trofeo a casa”, relató.

Con el paso del tiempo, García se convertiría en una figura del rock y el pop argentino, desarrollaría su carrera como solista y compartiría escenarios con referentes como Gustavo Cerati. Sin embargo, al recordar sus comienzos, vuelve a aquellas peñas de Ledesma, donde con una guitarra, un poncho y apenas 12 o 13 años comenzó a descubrir su lugar en la música.

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