María Becerra defendió a Tini Stoessel de Leo García

La defendió Maria Becerra arremetió contra Leo García. Twitter

María Becerra defendió a Tini Stoessel de los dichos de Leo García

María Becerra defendió a su amiga Tini Stoessel y, en una conferencia de prensa en Santiago del Estero, la cantante dijo que “si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”.