Jujuy celebra la quinta edición de la Semana del Barroco con conciertos y exposiciones

La quinta edición de la Semana del Barroco en Jujuy se desarrolla del lunes 26 al sábado 31 de octubre , con una programación que incluye conciertos, conferencias, exposiciones y visitas guiadas en distintos espacios culturales y religiosos de la provincia.

El evento cuenta con la participación de 20 entidades y asociaciones que trabajan en su organización. El obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández , destacó el crecimiento de la propuesta y la participación de diferentes instituciones. Además, explicó que esta celebración coincide con la festividad del beato Pedro Ortiz de Zárate y con el cierre del mes dedicado a la Virgen de Río Blanco.

Durante la presentación de esta nueva edición, Fernández hizo referencia a la continuidad del encuentro cultural y religioso. "Ya lleva su quinta temporada, con mucho interés en los distintos eventos que se organizan, que son muy nutridos y cada vez más participativos de distintas entidades, asociaciones . Esta vez son 20 los que forman parte de la organización", expresó el obispo.

Fernández también destacó que la Semana del Barroco coincide con la festividad del beato Pedro Ortiz de Zárate , una figura histórica vinculada con la evangelización y las comunidades originarias. El obispo recordó que Ortiz de Zárate desarrolló diferentes funciones a lo largo de su vida, desde la actividad política y familiar hasta su labor como sacerdote y misionero.

Jujuy celebra la quinta edición de la Semana del Barroco con conciertos y exposiciones

"Este hombre que fue político, que fue padre de familia, que fue sacerdote, misionero, que todo eso lo hizo con tanto bien y con tanto interés por el bien del pueblo, que favoreció tanto la cultura y la promoción de las comunidades originarias", señaló.

En ese sentido, explicó que el arte y la música tuvieron un papel importante durante los primeros procesos de evangelización en la región. Ortiz de Zárate promovió el embellecimiento de las capillas y el acompañamiento musical de las celebraciones religiosas. "Para ellos adornó capillas, preparó también para que pudieran adornar con buena música. Bueno, tiene que ver todo eso con lo que fue el comienzo de la evangelización aquí en nuestra tierra", agregó Fernández.

Una semana con conciertos, conferencias y exposiciones

Entre las propuestas se encuentran conferencias sobre el Barroco en los Andes, charlas sobre religiosidad popular, conciertos de música barroca, exposiciones de arte sacro y recorridos por museos y capillas históricas.

"Es un detalle muy largo, digamos, que tienen entre conciertos, conferencias, exposiciones, que seguramente les pasarán ahora a ustedes. Es un detalle completo de todos estos días que son realmente para no perderse nada en las distintas sedes y lugares donde se va a realizar alguna actividad cultural", manifestó el obispo.

El cierre de octubre y la devoción a la Virgen de Río Blanco

La Semana del Barroco también se desarrolla durante los últimos días de octubre, mes en el que miles de fieles participaron de las peregrinaciones y celebraciones en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy. "Ya finalizando este octubre hermoso que tuvimos desde todos los puntos de vista, con mucha alegría, pudiendo siempre alentar la fe del pueblo de Dios en Río Blanco para poder dar batalla y seguir adelante con los desafíos que nos pone la vida cada día", expresó.

V Semana del Barroco en Jujuy 2026

Lunes 26 de octubre

18:30 hs: Charla “Retablos y religiosidad popular”, a cargo del Dr. Carlos Garcés.

Lugar: Salón Pachamama del Cabildo (Belgrano 493).

Martes 27 de octubre

17:30 hs: Lanzamiento oficial de la Semana del Barroco en Jujuy.

Lugar: Salón Mons. Raúl A. Casado, UCASAL (Belgrano 431).

18:30 hs: Ciclo de charlas “El Barroco como patrimonio religioso”.

Lugar: Salón Mons. Raúl A. Casado, UCASAL (Belgrano 431).

Miércoles 28 de octubre

10:00 hs: Visitas guiadas a museos de arte barroco: Museo Catedral, Museo de Arte Sacro San Francisco y Museo Taller de Arte Colonial.

Punto de encuentro: Atrio de la Catedral (Belgrano esquina Sarmiento).

18:00 hs: Visitas guiadas por alumnos del Colegio Santa Bárbara.

Lugar: Capilla Santa Bárbara (Lamadrid esquina San Martín).

19:30 hs: Concierto barroco “Memoria Virreinal”, dirigido por Antonio Aray, de Salta.

Lugar: Capilla Santa Bárbara (Lamadrid esquina San Martín).

Jueves 29 de octubre

17:30 hs: Conferencia magistral “El Barroco en los Andes”, a cargo del Dr. Ricardo González, de Buenos Aires.

Lugar: Auditorio Delly Brunelli de Antoraz, UCSE (Lavalle 333).

19:30 hs: Charla “El Marquesado del Valle de Tojo. Historia, arte y patrimonio”, a cargo de la Dra. Gabriela Sica.

Lugar: Museo de Arte Sacro San Francisco (Belgrano 677).

Viernes 30 de octubre

10:00 hs: Visitas guiadas a museos de arte barroco: Museo Catedral, Museo de Arte Sacro San Francisco y Museo Taller de Arte Colonial.

Punto de encuentro: Atrio de la Catedral (Belgrano esquina Sarmiento).

18:00 hs: Conversatorio “La Virgen Morena: religiosidad, danza y sincretismo en el Barroco Andino”, a cargo de la Lic. Anahí Gareca.

Lugar: Biblioteca Popular de Jujuy (Belgrano 652).

20:00 hs: Charla explicativa e interpretación “La música en la colonia: sus distintas vertientes”, a cargo de Oscar Berengan.

Lugar: Museo Taller de Arte Colonial, Fundación Recrear (Otero 220).

Sábado 31 de octubre

11:00 hs: Concierto barroco de la Camerata Ricardo Vilca.

Lugar: Basílica San Francisco (Lavalle esquina Belgrano).

16:00 hs: Exposición de elementos litúrgicos.

Lugar: Parroquia Inmaculada Concepción (San Antonio, Jujuy).

19:00 hs: Ciclo Capillas Musicales, presentación de Clarité Ensamble.

Lugar: Parroquia Inmaculada Concepción (San Antonio, Jujuy).

Exposición durante toda la semana

Del 20 de octubre al 2 de noviembre

08:00 a 20:00 hs: Exposición “Santos transhumantes: el mundo andino en los retablos portátiles”, a cargo del Dr. Carlos Garcés, de la UNJu.

Lugar: Salón Pachamama del Cabildo (Belgrano 493).