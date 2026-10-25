Se viene la quinta edición de la Semana del Barroco: habrá conciertos, exposiciones y visitas guiadas

La Semana del Barroco se desarrollará del 26 al 31 de octubre.

La provincia de Jujuy se prepara para la quinta edición consecutiva de la Semana del Barroco , una propuesta cultural que se llevará adelante desde este lunes 26 al sábado 31 de octubre de 2026, con una agenda de charlas, conferencias, conciertos, exposiciones y visitas guiadas destinadas a poner en valor el patrimonio histórico, artístico y religioso de la región.

La iniciativa busca consolidarse como un espacio de encuentro, reflexión y difusión de las expresiones del barroco americano, una manifestación artística que vincula a distintos países de América Latina a través de una historia cultural compartida.

La Semana del Barroco es organizada por el Obispado de Jujuy junto con otras 20 instituciones que participan en la preparación de las actividades.

La propuesta también es impulsada por Jujuy Barroco, un colectivo cultural dedicado a la producción audiovisual y la gestión de eventos culturales que, desde 2019, realizó más de 50 actividades junto con instituciones públicas y privadas para promover el arte sur andino desde Jujuy.

Museos, espacios religiosos y nuevos escenarios

La programación contempla actividades en espacios emblemáticos que conservan expresiones del arte barroco, como el Museo Catedral, el Museo de Arte Sacro del Complejo San Francisco y el Museo Taller de Arte Colonial de la Fundación Recrear.

A estos lugares se suman este año el Salón Pachamama del Cabildo y la Biblioteca Popular de Jujuy, que serán sede de exposiciones, charlas y encuentros abiertos al público.

Uno de los principales atractivos será la exposición “Santos transhumantes, el mundo andino en los retablos portátiles”, del doctor Carlos Garcés, de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). La muestra podrá visitarse del 26 de octubre al 2 de noviembre, de 8 a 20, en el Salón Pachamama del Cabildo, ubicado en Belgrano 493.

El cronograma de actividades día por día

Lunes 26 de octubre

A las 18:30 se realizará la charla “Retablos y religiosidad popular”, a cargo del doctor Carlos Garcés, en el Salón Pachamama del Cabildo.

Martes 27 de octubre

A las 17:30 tendrá lugar el lanzamiento oficial de la Semana del Barroco en el Salón Mons. Raúl A. Casado de la UCASAL, ubicado en Belgrano 431. Luego, a las 18:30, se desarrollará el ciclo de charlas “El Barroco como patrimonio religioso”, en el mismo espacio.

Miércoles 28 de octubre

La jornada comenzará a las 10 con visitas guiadas a museos de arte barroco. El punto de encuentro será el atrio de la Catedral, en Belgrano esquina Sarmiento.

A las 18 se realizarán recorridos guiados por alumnos del Colegio Santa Bárbara, con salida desde la capilla del mismo nombre, ubicada en Lamadrid esquina San Martín.

A las 19:30 se presentará el concierto barroco “Memoria Virreinal”, bajo la dirección de Antonio Aray, de Salta, en la Capilla Santa Bárbara.

Jueves 29 de octubre

A las 17:30 se ofrecerá la conferencia magistral “El Barroco en los Andes”, a cargo del doctor Ricardo González, de Buenos Aires, en el Auditorio Delly Brunelli de Antoraz de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), ubicado en Lavalle 333.

Más tarde, a las 19:30, la doctora Gabriela Sica brindará la charla “El Marquesado del Valle de Tojo. Historia, arte y patrimonio”, en el Museo de Arte Sacro San Francisco, en Belgrano 677.

Viernes 30 de octubre

A las 10 se retomarán las visitas guiadas a museos de arte barroco, con punto de encuentro en el atrio de la Catedral.

A las 18, la Biblioteca Popular de Jujuy, ubicada en Belgrano 652, será sede del conversatorio “La Virgen Morena: Religiosidad, danza y sincretismo en el Barroco Andino”, a cargo de la licenciada Anahí Gareca.

La jornada concluirá a las 20 con la charla explicativa e interpretación “La música en la colonia: sus distintas vertientes”, a cargo de Oscar Berengan, en el Museo Taller de Arte Colonial de la Fundación Recrear, en Otero 220.

Sábado 31 de octubre

El cierre de la programación principal comenzará a las 11 con el concierto barroco de la Camerata Ricardo Vilca, en la Basílica San Francisco, ubicada en Lavalle esquina Belgrano.

A las 16 se realizará una exposición de elementos litúrgicos en la Parroquia Inmaculada Concepción, en San Antonio. Finalmente, a las 19, el ciclo Capillas Musicales presentará al Clarité Ensamble en esa misma parroquia.

Con actividades distribuidas en distintos espacios culturales y religiosos, la quinta Semana del Barroco propone acercar a vecinos y visitantes a la historia, el arte y las tradiciones que forman parte de la identidad jujeña y del mundo andino.