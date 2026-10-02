Basílica San Francisco: cómo es la agenda del mes Franciscano en Jujuy

Octubre tiene una agenda especial para la comunidad franciscana de Jujuy . En el marco del Año Jubilar Franciscano y de la celebración de San Francisco de Asís, la Basílica San Francisco preparó una serie de actividades que se extenderán durante todo el mes.

Dante Ríos explicó que el 4 de octubre es el día dedicado a San Francisco y que, para la familia franciscana, todo el mes tiene un significado particular. “Para nosotros es el mes franciscano . Así como en Jujuy todo octubre está marcado por la Virgen del Rosario, para la familia franciscana todo el mes también se festeja San Francisco”, señaló.

Las actividades comenzaron con la novena el 26 de septiembre y continuarán con celebraciones litúrgicas, propuestas culturales, peregrinaciones y homenajes. Uno de los momentos centrales será este sábado 3 de octubre, cuando se recuerde el Tránsito de San Francisco de Asís.

Ríos explicó que este año se cumplen ocho siglos de la muerte de San Francisco y que, por ese motivo, se realizará una representación artística de sus últimos momentos. “ Vamos a hacer una representación de los instantes antes de su muerte, con un grupo de teatro de la ciudad dirigido por Javier Medina y un grupo de danzas de Perico ”, indicó.

Basílica San Francisco

La actividad será en el atrio de la Basílica San Francisco y culminará con una misa a las 21. Al día siguiente, domingo 4 de octubre, se celebrará la Solemnidad de San Francisco de Asís con misas a las 7.30, 9, 11.30 y una misa solemne a las 20.

Jubileo sacerdotal e indulgencia

El lunes 5 se realizará el Jubileo Sacerdotal, con la participación de sacerdotes de los decanatos Centro Norte y Centro Sur. La peregrinación partirá a las 10 desde la Catedral Basílica hacia la Basílica San Francisco y finalizará con un momento de Adoración Eucarística.

Ríos destacó además que durante este año jubilar se concedió una indulgencia a quienes ingresen a templos franciscanos. “El Papa León este año le concedió a la familia franciscana una indulgencia para todos los que ingresen a un templo franciscano”, explicó.

El beneficio alcanza no solo a la Basílica San Francisco, sino también a otros templos y comunidades franciscanas de Jujuy, entre ellas Las Pampitas, San Pedro, Ledesma, Valle Grande y Tilcara.

Peregrinaciones, homenajes y cultura

Dentro de la programación también se incluye la participación de la comunidad franciscana en las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco. El viernes 9 se realizará una Marcha por la Paz desde las 18, con salida desde el Poste de la Paz ubicado en la plazoleta de la Maestra Jardinera, en avenida 19 de Abril y Ramírez de Velazco.

El sábado 24 se realizará una jornada de memoria por los frailes que vivieron en Jujuy y dejaron su huella en la provincia. A las 10 habrá una celebración en el Mausoleo de la Orden Franciscana, en el Cementerio del Salvador, y a las 20 se oficiará una misa en la Basílica San Francisco. El domingo 25 se concretará la peregrinación de la Familia Franciscana al Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco. La salida está prevista para las 7.30 desde la Basílica.

Semana del Barroco y cierre del mes

La programación continuará el jueves 29 con la Jornada del Arte Barroco en el Museo San Francisco, ubicado en Belgrano 677. La actividad se desarrollará entre las 19 y las 21 e incluirá propuestas culturales y una degustación de té colonial.

El viernes 30, a las 20, habrá una misa de Acción de Gracias por la puesta en valor e iluminación de la Basílica, realizada con la colaboración de la Dirección de Arquitectura y la Secretaría de Energía de la Provincia. Finalmente, el sábado 31 de octubre, a las 11, se realizará el cierre de la Semana del Barroco con un concierto en la Basílica San Francisco.

Agenda en la Basílica San Francisco

Sábado 3: Tránsito de San Francisco de Asís. Misa a las 21 en el atrio de la Basílica.

Domingo 4: Solemnidad de San Francisco de Asís. Misas a las 7.30, 9, 11.30 y 20.

Lunes 5: Jubileo Sacerdotal. Peregrinación desde la Catedral a las 10 y Adoración Eucarística.

Viernes 9: Marcha por la Paz desde las 18.

Sábado 24: Homenaje a los frailes que vivieron en Jujuy. Cementerio del Salvador a las 10 y misa a las 20.

Domingo 25: Peregrinación al Santuario de Río Blanco desde las 7.30.

Jueves 29: Jornada del Arte Barroco en el Museo San Francisco, de 19 a 21.

Viernes 30: Misa de Acción de Gracias a las 20.

Sábado 31: Concierto de cierre de la Semana del Barroco a las 11.