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2 de octubre de 2026 - 21:19
Policiales.

Caso Jimena Salas: salió a la luz una carta del acusado del crimen de la jujeña

Javier Saavedra escribió durante su detención una extensa carta sobre su encierro, su familia y el caso Jimena Salas. Su madre la hizo pública en Salta.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso Jimena Salas: salió a la luz una carta del acusado delcrimen de la jujeña

Caso Jimena Salas: salió a la luz una carta del acusado del crimen de la jujeña

A un año de la muerte de Javier Nicolás Saavedra, uno de los acusados por el crimen de la jujeña Jimena Salas en Salta, su madre hizo pública una carta que él había escrito mientras se encontraba detenido en esa provincia.

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El texto fue leído durante una protesta frente a las oficinas de la Procuración General y reconstruye, desde la mirada del propio Saavedra, lo que significó su período de encierro, su vínculo con su familia y sus cuestionamientos hacia el funcionamiento de la Justicia salteña.

Uno de los pasajes que atraviesa toda la carta es la sensación de haber quedado apartado de su vida cotidiana. “Un año más lejos de la verdad. Un año preguntando, un año sin respuestas”, escribió.

A lo largo del texto recordó situaciones simples que decía extrañar: los abrazos de sus familiares, las reuniones, tocar el piano, estar con niños de Santa Victoria, cuidar plantas, compartir comidas y volver a sentir el perfume del jazmín en primavera.

Javier Nicolás Saavedra, uno de los acusados por el crimen de la jujeña Jimena Salas en Salta

Javier Nicolás Saavedra, uno de los acusados por el crimen de la jujeña Jimena Salas en Salta

“Hace un año desaparecí”

El tramo más fuerte de la carta aparece cuando Saavedra relata cómo vivió el inicio de su detención. “Hace un año desaparecí. Hoy, hace un año, a las diez, desaparecí”, escribió. En ese mismo pasaje afirmó haber sido amenazado, chantajeado, extorsionado y torturado dentro de una oficina del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Ciudad Judicial.

Se trata de denuncias incluidas por el propio Saavedra en su carta. Las fuentes consultadas que difundieron el escrito las presentan como afirmaciones suyas y no como hechos establecidos judicialmente.

Más adelante agregó una de las frases más duras del documento: “Las marcas físicas han sanado, pero las cicatrices de la injusticia serán eternas”. También cuestionó de manera directa al sistema judicial salteño. “Esto no es una novela ni una película escrita de terror, esto es la Justicia salteña. En ella, la realidad supera la ficción”, sostuvo.

El recuerdo de su familia y su vida antes de la detención

La carta no se concentra únicamente en la causa judicial. Saavedra dedicó buena parte del texto a enumerar aquello que había dejado atrás durante su encierro. Habló de su madre, de los asados de su padre, de amigos y familiares, de la música, de las mascotas, de las plantas y de actividades que realizaba con niños.

“Un año sin tocar el piano”, “un año sin sentir el césped” y “un año sin el buen día de mamá” son algunas de las imágenes que utilizó para describir ese tiempo. También pidió disculpas a las personas de su entorno por no haber podido acompañarlas durante celebraciones, pérdidas y distintos momentos familiares.

La causa por el crimen de Jimena Salas

Saavedra estaba detenido por la investigación del crimen de la jujeña Jimena Beatriz Salas, asesinada el 27 de enero de 2017 en su vivienda de Vaqueros, Salta. El 15 de septiembre de 2025 fue hallado gravemente herido dentro de la Alcaidía General de Salta, a horas del comienzo del juicio. Posteriormente murió. La investigación oficial estableció meses después que sufrió una lesión vascular autoinfligida con un elemento cortante y descartó la intervención de terceros. Su fallecimiento produjo la extinción de la acción penal en su contra.

Jimena Salas

Jimena Salas

En noviembre de 2025, el tribunal que juzgó a sus hermanos sostuvo en su sentencia que existían elementos para atribuirle la autoría material del crimen, pese a que Saavedra ya había fallecido.

Sin embargo, en julio de 2026 la Sala II del Tribunal de Impugnación anuló ese tramo del fallo al considerar que no correspondía mantener una declaración de responsabilidad penal sobre una persona que no pudo ser juzgada debido a que la acción penal se había extinguido por su muerte. También confirmó las absoluciones de Adrián y Carlos Saavedra por el beneficio de la duda. La investigación por el crimen de Jimena Salas continúa abierta respecto de otros posibles involucrados.

“Justicia por Jimena Salas”

Pese a sus cuestionamientos contra el proceso judicial, Saavedra también hizo referencia directa a la víctima en el cierre de la carta. “Llevamos un año más pidiendo justicia por Jimena Salas, justicia para sus seres queridos, justicia por mi familia, justicia para toda la sociedad salteña”, escribió.

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