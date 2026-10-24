Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy

Argentina se prepara para un noviembre marcado por importantes contrastes climáticos, con precipitaciones superiores a los valores habituales en distintas regiones del país. El fortalecimiento del fenómeno de El Niño podría favorecer lluvias abundantes, crecidas de ríos y complicaciones para la producción agropecuaria, especialmente en el noreste argentino.

Fenómeno. El Niño en Argentina: prevén que el pico de lluvias llegue entre diciembre y enero

Jujuy. El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción

De acuerdo con un informe de Meteored, las proyecciones del modelo meteorológico europeo ECMWF anticipan un escenario más húmedo de lo normal en sectores del Litoral y la cuenca del Plata. Sin embargo, el panorama será diferente en el Noroeste Argentino (NOA), donde algunas zonas podrían registrar precipitaciones inferiores a los promedios históricos.

El informe meteorológico señala que las mayores anomalías positivas de precipitación se concentrarían en Misiones, Corrientes, el este de Chaco y Formosa, y el norte de Santa Fe.

En algunos sectores de Misiones, Paraguay y el sur de Brasil, las lluvias podrían superar en más de 50 milímetros los valores habituales para noviembre.

Esta situación genera especial preocupación por el comportamiento de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay, debido a que las precipitaciones podrían mantener elevados sus caudales e incrementar el riesgo de desbordes en zonas vulnerables.

Foto: Estaciononline

Según el Instituto Nacional del Agua (INA), algunos sectores de la cuenca del Plata ya presentan niveles elevados, por lo que nuevas lluvias durante los primeros días de noviembre podrían complicar el descenso del agua.

Para el sector agropecuario, el panorama presenta ventajas y riesgos. Las precipitaciones pueden favorecer el desarrollo de cultivos como soja y maíz, pero también provocar anegamientos, dificultades para realizar tareas agrícolas y problemas en los suelos saturados.

¿Qué pasará con las lluvias en Jujuy y el NOA durante noviembre?

A diferencia del noreste argentino, las proyecciones no muestran un aumento generalizado de las precipitaciones en Jujuy y el resto del NOA.

El análisis de Meteored anticipa una tendencia deficitaria en parte de esta región, mientras que el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, señala mayores probabilidades de lluvias inferiores a las normales en el oeste del NOA.

En tanto, para el este de la región, la perspectiva contempla precipitaciones normales o inferiores a los valores habituales.

Esto significa que Jujuy no necesariamente experimentará las lluvias extraordinarias previstas para otras provincias, aunque tampoco se descartan tormentas intensas y precipitaciones abundantes en períodos cortos.

Menos lluvias en Jujuy, especialmente en zona de Puna

En este sentido, el ingeniero Rafael Hurtado, integrante de la Cátedra de Agroclimatología de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), explicó que el fenómeno tendrá consecuencias diferentes dependiendo de la región de la provincia.

"Va a afectar en diferentes maneras. Tenemos una región que es la Puna donde la fase cálida del Niño está disminuyendo en cuanto a precipitaciones, es decir que va a disminuir más", señaló el especialista.

De esta manera, advirtió que en la Puna, una región que habitualmente presenta bajos niveles de precipitación, el fenómeno podría acentuar todavía más la escasez de lluvias.

Hurtado también recordó lo sucedido durante 2015 y 2016, cuando se registró lo que definió como "un fenómeno del Niño muy fuerte". Según explicó, para el ciclo actual también se espera un episodio de gran intensidad, aunque sus efectos no serán iguales en todas las regione

El Niño podría intensificarse hacia diciembre y enero

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los especialistas anticipan que sus mayores efectos podrían registrarse hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

Según el informe de Meteored, las condiciones actuales muestran un fortalecimiento del fenómeno, aunque su intensidad no determina por sí sola cuánto lloverá en cada localidad.

En Jujuy, los especialistas de la Universidad Nacional advirtieron que las consecuencias más importantes podrían comenzar a sentirse entre diciembre y enero, coincidiendo con el período de mayor actividad de lluvias en buena parte de la provincia.