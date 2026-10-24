sábado 24 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2026 - 20:54
País.

Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy

El fenómeno de El Niño podría intensificar las lluvias en noviembre, aunque no afectará a todas las regiones por igual. Qué se espera para Jujuy y el NOA.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
lluvias en Argentina
Lee además
El Niño en Jujuy
Jujuy.

El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción
El Niño.
Fenómeno.

El Niño en Argentina: prevén que el pico de lluvias llegue entre diciembre y enero

De acuerdo con un informe de Meteored, las proyecciones del modelo meteorológico europeo ECMWF anticipan un escenario más húmedo de lo normal en sectores del Litoral y la cuenca del Plata. Sin embargo, el panorama será diferente en el Noroeste Argentino (NOA), donde algunas zonas podrían registrar precipitaciones inferiores a los promedios históricos.

¿En qué provincias lloverá más durante noviembre?

El informe meteorológico señala que las mayores anomalías positivas de precipitación se concentrarían en Misiones, Corrientes, el este de Chaco y Formosa, y el norte de Santa Fe.

En algunos sectores de Misiones, Paraguay y el sur de Brasil, las lluvias podrían superar en más de 50 milímetros los valores habituales para noviembre.

Esta situación genera especial preocupación por el comportamiento de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay, debido a que las precipitaciones podrían mantener elevados sus caudales e incrementar el riesgo de desbordes en zonas vulnerables.

Foto: Estaciononline

Foto: Estaciononline

Según el Instituto Nacional del Agua (INA), algunos sectores de la cuenca del Plata ya presentan niveles elevados, por lo que nuevas lluvias durante los primeros días de noviembre podrían complicar el descenso del agua.

Para el sector agropecuario, el panorama presenta ventajas y riesgos. Las precipitaciones pueden favorecer el desarrollo de cultivos como soja y maíz, pero también provocar anegamientos, dificultades para realizar tareas agrícolas y problemas en los suelos saturados.

¿Qué pasará con las lluvias en Jujuy y el NOA durante noviembre?

A diferencia del noreste argentino, las proyecciones no muestran un aumento generalizado de las precipitaciones en Jujuy y el resto del NOA.

El análisis de Meteored anticipa una tendencia deficitaria en parte de esta región, mientras que el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, señala mayores probabilidades de lluvias inferiores a las normales en el oeste del NOA.

En tanto, para el este de la región, la perspectiva contempla precipitaciones normales o inferiores a los valores habituales.

Esto significa que Jujuy no necesariamente experimentará las lluvias extraordinarias previstas para otras provincias, aunque tampoco se descartan tormentas intensas y precipitaciones abundantes en períodos cortos.

Menos lluvias en Jujuy, especialmente en zona de Puna

En este sentido, el ingeniero Rafael Hurtado, integrante de la Cátedra de Agroclimatología de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), explicó que el fenómeno tendrá consecuencias diferentes dependiendo de la región de la provincia.

"Va a afectar en diferentes maneras. Tenemos una región que es la Puna donde la fase cálida del Niño está disminuyendo en cuanto a precipitaciones, es decir que va a disminuir más", señaló el especialista.

De esta manera, advirtió que en la Puna, una región que habitualmente presenta bajos niveles de precipitación, el fenómeno podría acentuar todavía más la escasez de lluvias.

Hurtado también recordó lo sucedido durante 2015 y 2016, cuando se registró lo que definió como "un fenómeno del Niño muy fuerte". Según explicó, para el ciclo actual también se espera un episodio de gran intensidad, aunque sus efectos no serán iguales en todas las regione

El Niño podría intensificarse hacia diciembre y enero

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los especialistas anticipan que sus mayores efectos podrían registrarse hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

Según el informe de Meteored, las condiciones actuales muestran un fortalecimiento del fenómeno, aunque su intensidad no determina por sí sola cuánto lloverá en cada localidad.

En Jujuy, los especialistas de la Universidad Nacional advirtieron que las consecuencias más importantes podrían comenzar a sentirse entre diciembre y enero, coincidiendo con el período de mayor actividad de lluvias en buena parte de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción

El Niño en Argentina: prevén que el pico de lluvias llegue entre diciembre y enero

El Niño en Chaco: familias evacuadas y centros de ayuda reciben donaciones

El Niño y los alacranes: por qué las lluvias podrían favorecer su aparición en Jujuy

Catedral de Jujuy: apuntalaron la recova y buscan proteger la estructura de las lluvias

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa - de archivo
Atención.

Cerraron Paso de Jama por la presencia de hielo y nieve en la ruta

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Un colectivo que iba con 45 pasajeros se incendió en Libertador: no hubo personas heridas video
Jujuy.

Un colectivo que iba con 45 pasajeros se incendió en Libertador: no hubo personas heridas

Imagen ilustrativa - de archivo
Atención.

Cerraron Paso de Jama por la presencia de hielo y nieve en la ruta

Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy video
País.

Noviembre llegará con lluvias por encima de lo normal en Argentina: qué pasará en Jujuy

Jóvenes de toda la provincia llegan a Río Blanco para honrar a la Virgen. video
Jujuy.

Llegaron jóvenes de toda la provincial al Santuario de Río Blanco para honrar a la Virgen

Precios de frutas y verduras en Jujuy. video
Inflación.

Subieron algunas frutas y verduras en Jujuy: preocupa el impacto de El Niño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel