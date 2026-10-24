Tragedia en San Pedro: murió un motociclista de 20 años tras chocar con una camioneta

Un hombre que iba en su moto chocó contra una camioneta y murió.

Un joven de 20 años perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes 23 de octubre en el departamento de San Pedro de Jujuy . El hecho se registró alrededor de las 21:30, en la intersección de las rutas provinciales N° 1 y N° 41, donde una motocicleta y una camioneta Toyota Hilux protagonizaron un choque frontal.

Según el informe policial de la Unidad Regional 2, la víctima fatal era un joven domiciliado en el barrio San Lucas, mientras que la camioneta era conducida por un hombre de 25 años, residente de la localidad de Santa Clara.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por la Policía, el siniestro se produjo cuando la camioneta Toyota Hilux habría realizado una maniobra de giro al llegar a la intersección con la Ruta Provincial N° 41.

En ese momento, por causas que todavía se encuentran bajo investigación, se produjo un choque frontal con la motocicleta que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales de la Seccional 53° y personal del SAME se trasladaron hasta el lugar del accidente. Al arribar, el personal de salud determinó el fallecimiento del joven de 20 años.

El conductor de la camioneta dio negativo en el test de alcoholemia

Personal de Seguridad Vial realizó el correspondiente control de alcoholemia al conductor de la Toyota Hilux, de 25 años, cuyo resultado fue negativo.

Por disposición de las autoridades intervinientes, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde permanece a la espera del examen cadavérico correspondiente.

Mientras tanto, continúan las actuaciones para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades del siniestro fatal.

Accidentes en Jujuy en 2026: más de la mitad de los muertos circulaban en moto

Los accidentes protagonizados por motocicletas aumentaron durante el primer semestre de 2026 en Jujuy. Según datos del observatorio de seguridad vial, que depende de la Secretaria de Seguridad Vial de la Provincia, del total de 1.908 de los accidentes de tránsito registrados en esos meses, 1.243 involucraron motocicletas, es decir, el 65,1% y de los 70 fallecidos que hubo, el 55,6% iban en motos (25 muertos).