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19 de octubre de 2026 - 18:21
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Tragedia en las rutas de Salta: murieron un conductor de 60 años y un motociclista de 70

Dos accidentes fatales conmocionaron a Salta. En El Carril, un hombre perdió la vida en un siniestro vial ocurrido sobre la ruta 33. Por otro lado, en la rotonda del San Pablo, murió un motociclista de 70 años.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tragedia en las rutas de Salta: murieron un conductor de 60 años y un motociclista de 70.&nbsp;

Tragedia en las rutas de Salta: murieron un conductor de 60 años y un motociclista de 70. 

Dos accidentes de tránsito dejaron víctimas fatales en Salta. En El Carril, murió un hombre en un choque sobre la ruta 33 y el conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia. En la rotonda del San Pablo, falleció un motociclista de 70 años tras impactar contra una camioneta.

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Un Fiat Uno gris y una Volkswagen Amarok blanca protagonizaron un choque minutos después de las 9 en la ruta provincial 33. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1, en el tramo que une El Carril con Chicoana, y las causas del impacto aún son investigadas.

Al volante del automóvil iba Domingo Orlando Flores, un hombre de 60 años domiciliado en El Carril, quien viajaba junto a una mujer. De acuerdo con la información recabada, los dos vehículos se desplazaban en la misma dirección al momento de la colisión lateral.

La violencia del choque dejó a Flores atrapado dentro del Fiat Uno, con heridas de extrema gravedad. Personal de Bomberos Voluntarios realizó las tareas necesarias para liberarlo y permitir su traslado en ambulancia al hospital local. Allí, horas después, confirmaron que el hombre había fallecido.

La acompañante de Flores también quedó dentro del automóvil luego de la colisión. Por el momento, las autoridades no habían informado oficialmente cuál era su estado de salud.

Tras el choque, el conductor de la camioneta fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo. Si bien trascendió que la graduación habría sido de 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre, las autoridades aún no habían confirmado oficialmente esa cifra.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 4 de El Carril y personal de Criminalística, que realizó las pericias necesarias para establecer cómo ocurrió la colisión.

Cerca de las 10.40, se produjo otro accidente de tránsito en avenida Juan Domingo Perón al 3200, en la capital salteña. Allí, una motocicleta y una camioneta colisionaron por motivos que todavía no fueron establecidos. Como consecuencia del impacto, el motociclista, de 70 años, resultó gravemente herido.

Tras el choque, el hombre de 70 años fue llevado al hospital San Bernardo, donde los profesionales de la salud intentaron reanimarlo. Sin embargo, murió pese a los esfuerzos del personal sanitario, según confirmó la Policía. Su identidad no fue informada oficialmente.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la comisaría 16 de barrio Grand Bourg y especialistas de Criminalística, que documentaron el lugar del accidente para determinar las circunstancias de la colisión.

En los dos siniestros, personal de Seguridad Vial se encargó de ordenar la circulación vehicular. Las causas quedaron bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas.

Conducción responsable y alcohol cero

El consumo de alcohol antes de conducir puede tener consecuencias graves. Los expertos en seguridad vial señalan que reduce la rapidez de respuesta, modifica la percepción de las distancias y afecta el criterio al volante, aumentando tanto la probabilidad de un choque como la gravedad de sus consecuencias.

Para reducir los riesgos en la vía pública, los expertos aconsejan no manejar tras ingerir bebidas alcohólicas, respetar las velocidades máximas, usar siempre el cinturón de seguridad y no manipular el teléfono celular mientras se conduce.

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