Millonario robo en Salta

La Policía y la Justicia investigan un robo de gran magnitud ocurrido en la madrugada de este jueves en una distribuidora situada sobre la avenida Gaucho Méndez al 29, en la zona sur de la ciudad de Salta. Según los primeros datos del caso, delincuentes irrumpieron en el local y se llevaron dinero en efectivo que se encontraba guardado en una caja fuerte.

Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 3.50 se recibió un aviso en el Sistema de Emergencias 911 alertando sobre la posible presencia de intrusos dentro del establecimiento. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con uno de los dueños, quien ya estaba allí y explicó que las alarmas se habían disparado instantes antes y que había visto a personas en el interior a través del sistema de videovigilancia.

El recorrido y la caja fuerte Las primeras diligencias apuntan a que los autores del hecho accedieron al predio trepando por las tapias y avanzaron hasta una oficina situada en la planta alta, donde estaba instalada la caja fuerte con dólares. Si bien el propietario no brindó un número exacto sobre lo robado, trascendió de manera extraoficial que el botín podría ascender a unos 100 mil dólares. Tras apoderarse del dinero, los intrusos habrían escapado por el mismo acceso.

Peritajes y líneas de investigación La causa es tramitada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Efectivos de Criminalística realizaron tareas de relevamiento de rastros y peritajes en el inmueble, mientras que un equipo investigador trabaja para dar con la identidad de los involucrados.

En esta etapa inicial, los investigadores evalúan distintas hipótesis sobre la dinámica del robo, entre ellas la posibilidad de que al menos uno de los implicados contara con datos previos sobre la distribución del edificio, la ubicación de la caja fuerte y la presencia de dinero allí. La pesquisa busca establecer la mecánica del ingreso, la cantidad de participantes y el monto real del perjuicio económico, en el marco de líneas preliminares que aún deben ser confirmadas en el expediente.

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