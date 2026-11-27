El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy. La advertencia estará vigente durante este sábado por la noche y alcanzará a sectores de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas.
De acuerdo con el organismo nacional, las condiciones podrían complicarse durante las últimas horas del sábado, especialmente en las localidades incluidas en el aviso meteorológico.
Alerta amarilla en Jujuy: cuáles son las zonas afectadas
El SMN informó que la advertencia comprende gran parte del territorio provincial, incluyendo los siguientes sectores:
-
Puna de Cochinoca.
-
Puna de Humahuaca.
-
Puna de Rinconada.
-
Puna de Santa Catalina.
-
Puna de Tilcara.
-
Puna de Tumbaya.
-
Yavi.
Valles y Yungas:
La alerta está prevista para la noche del sábado, entre las 18 y las 24 horas, aunque las condiciones meteorológicas podrían variar según cada localidad.
Cómo serán las tormentas y cuánta lluvia se espera
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas alcanzadas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían presentar características localmente fuertes.
Entre los principales fenómenos previstos se encuentran las precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes de viento.
En cuanto a la cantidad de agua, el SMN anticipó acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante las fuertes tormentas
-
Evitar salir durante las tormentas.
-
No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
-
Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.
-
Permanecer en lugares cerrados y alejarse de puertas y ventanas.
-
Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
-
Buscar refugio inmediato en una casa, edificio o vehículo cerrado si la tormenta sorprende al aire libre.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.