La venta de medicamentos en kioscos y otros comercios no habilitados continúa siendo una preocupación sanitaria en Jujuy. Gustavo Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, visitó Canal 4 y advirtió sobre los riesgos de adquirir remedios fuera de las farmacias, el uso incorrecto de antibióticos y la necesidad de reforzar los controles para proteger la salud de la población.

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Durante la entrevista, el profesional explicó que la automedicación es una problemática que afecta a distintos países y que puede provocar consecuencias graves, especialmente cuando se utilizan antibióticos sin indicación médica.

El presidente recordó que Jujuy cuenta con una nueva legislación que establece que los medicamentos deben comercializarse exclusivamente en establecimientos farmacéuticos habilitados, independientemente de si son de venta libre o requieren receta.

"Un medicamento fuera de la farmacia es ilegal. Entonces, seguramente vos no vas a poder tener una certeza de dónde lo adquirió, porque te puedo asegurar que no va a haber una factura de compra", explicó durante su visita a Canal 4.

La Ley Provincial 6519, sancionada en agosto de 2026, establece que la venta de medicamentos fuera de las farmacias habilitadas constituye ejercicio ilegal de la actividad farmacéutica.

El objetivo de la normativa es garantizar la procedencia, conservación y trazabilidad de los productos, además de asegurar la intervención de profesionales capacitados.

Advierten sobre los riesgos de automedicarse con antibióticos

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el uso inadecuado de los antibióticos y sus consecuencias para la salud.

"La automedicación es un problema no solamente de acá, de Jujuy, de Argentina, es un problema mundial", sostuvo Martínez.

El especialista explicó que el uso incorrecto de antimicrobianos favorece la supervivencia de microorganismos resistentes a los tratamientos disponibles.

"El mal uso que se hace provoca que, sin querer, vamos dejando vivos los organismos más resistentes. Entonces llega un momento en que los antibióticos o los antimicrobianos no hacen el efecto que deberían hacer", señaló.

Este fenómeno se conoce como resistencia a los antimicrobianos y representa un desafío para la salud pública porque puede dificultar el tratamiento de diferentes infecciones.

Por qué los antibióticos deben comprarse con receta médica

Martínez recordó que en Argentina existe una legislación nacional que regula la venta de antibióticos y exige la intervención de profesionales de la salud.

"En Argentina hay una ley que dice que para adquirir un antibiótico necesitás una receta, tiene que ser en una farmacia, tiene que haber un profesional detrás que intervenga", afirmó.

La Ley Nacional 27.680 establece la venta bajo receta archivada de los antimicrobianos de acción sistémica.

Sin embargo, el farmacéutico aclaró que no alcanza solamente con adquirir el medicamento de manera correcta. También es fundamental cumplir con las indicaciones del tratamiento.

En ese sentido, remarcó la importancia de respetar tanto las dosis como la duración indicada por el profesional, ya que interrumpir un tratamiento por cuenta propia o utilizar medicamentos de manera inadecuada puede contribuir a la resistencia antimicrobiana.

Habrá controles y sanciones por la venta ilegal de medicamentos

El presidente del Colegio de Farmacéuticos también se refirió a la implementación de la nueva Ley de Farmacias en Jujuy y aseguró que esperan avanzar con los controles correspondientes.

"Nosotros en este momento tenemos ya vigente la ley donde justamente especifica que ningún medicamento se puede vender fuera de farmacia. Se está trabajando en la reglamentación", detalló.

La normativa contempla mecanismos de fiscalización y sanciones para quienes incumplan sus disposiciones, entre ellas multas, clausuras y decomiso de productos.

Martínez explicó que el sector farmacéutico espera que finalice el proceso de reglamentación para coordinar las inspecciones con las autoridades competentes.

"Las sanciones van a llegar. Nosotros estamos esperando que se termine de reglamentar esta ley y empezar a ver cómo se articula todo para empezar a controlar este tema, porque sanitariamente es un problema muy grave", aseguró.

Finalmente, insistió en que la concientización resulta fundamental para evitar riesgos y recordó que los medicamentos deben adquirirse en lugares habilitados, con el asesoramiento correspondiente.

"La salud es un tema muy complejo", concluyó, al destacar la importancia de informar a la comunidad sobre el uso responsable de los medicamentos.