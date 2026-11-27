La plaza Belgrano será el punto de encuentro de una nueva Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy. Este sábado 28 de noviembre, desde las 16, comenzarán las actividades de la 19.ª edición, que incluirá propuestas culturales, acciones de prevención sanitaria y una movilización por el centro de la ciudad.
La convocatoria se desarrollará bajo el lema “Ante el odio, nuestro orgullo es la resistencia” y estará abierta a toda la comunidad.
A qué hora será la Marcha del Orgullo en Jujuy
Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy
Las actividades comenzarán a las 16 en plaza Belgrano, donde se concentrarán los participantes y se desarrollarán distintas propuestas culturales y de promoción de la salud.
A las 19 está previsto el inicio de la marcha por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy. Por el momento, no se informó el recorrido detallado de la movilización.
Lugares por donde circulará la marcha.
Testeos de VIH y sífilis durante la jornada
Además de las actividades culturales, habrá espacios destinados al cuidado de la salud sexual, con testeos de VIH y sífilis, entrega de preservativos e información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).
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Los principales reclamos de la movilización
La Marcha del Orgullo también incluirá pedidos relacionados con el acceso al trabajo, la salud, la vivienda y la protección contra la discriminación.
Entre las principales demandas se encuentran la adhesión de Jujuy al cupo laboral travesti trans, una nueva legislación contra la discriminación y el financiamiento de programas destinados a la prevención y atención del VIH, hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual.
También se reclamarán políticas habitacionales para el colectivo LGTBIQ+ y el respeto de los derechos de las infancias y adolescencias trans y no binarias.
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