Desde el lunes 30 de noviembre comenzará en San Salvador de Jujuy una nueva edición de Ciudad Emprendedora, una propuesta destinada a fortalecer los emprendimientos locales mediante charlas, talleres prácticos y oportunidades de comercialización.
La iniciativa tendrá dos etapas. La primera se desarrollará del 30 de noviembre al 11 de diciembre, con seis propuestas de capacitación, mientras que la segunda se realizará del 19 al 21 de diciembre y estará orientada a generar espacios de venta para los emprendedores.
Los encuentros serán presenciales en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500, en el Parque San Martín. Cada actividad tendrá un cupo máximo de 40 participantes y habrá opciones gratuitas y aranceladas.
Charlas y talleres para emprendedores: días y horarios
Club de Emprendedores de San Salvador de Jujuy.
El primer ciclo ofrecerá herramientas para mejorar la presentación de productos, fortalecer la identidad de marca, desarrollar estrategias de venta e incorporar prácticas sustentables.
Este es el cronograma completo:
Lunes 30 de noviembre: sostenibilidad y triple impacto
Martes 1 de diciembre: diseño de stands
Miércoles 2 de diciembre: ventas en espacios de comercialización
Jueves 3 de diciembre: fotografía de productos
Viernes 4 y 11 de diciembre: identidad de marca
-
Horario: de 17:30 a 19:30.
-
Disertante: Agustina Deharbe.
-
Dos encuentros.
-
Valor informado: $10.000.
-
Formulario de inscripción.
Miércoles 9 de diciembre: packaging sustentable e innovador
Ciudad Emprendedora tendrá espacios de venta en diciembre
La segunda etapa se desarrollará del 19 al 21 de diciembre y estará destinada a la creación de espacios de comercialización para los emprendimientos locales.
El objetivo será facilitar el contacto directo entre emprendedores y consumidores, dar visibilidad a los productos y generar nuevas oportunidades de venta durante la temporada navideña.
La convocatoria para participar de esta instancia se anunciará previamente a través de los canales oficiales.
Cómo inscribirse a las capacitaciones
Las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente a la charla o taller que deseen realizar.
Todas las actividades tendrán lugar en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500, Parque San Martín, y contarán con un máximo de 40 participantes por encuentro.
Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales del Club de Emprendedores en Facebook e Instagram o enviar un mensaje por WhatsApp al 388 4401565.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.