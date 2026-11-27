Desde el lunes 30 de noviembre comenzará en San Salvador de Jujuy una nueva edición de Ciudad Emprendedora , una propuesta destinada a fortalecer los emprendimientos locales mediante charlas, talleres prácticos y oportunidades de comercialización.

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La iniciativa tendrá dos etapas. La primera se desarrollará del 30 de noviembre al 11 de diciembre, con seis propuestas de capacitación, mientras que la segunda se realizará del 19 al 21 de diciembre y estará orientada a generar espacios de venta para los emprendedores.

Los encuentros serán presenciales en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500, en el Parque San Martín. Cada actividad tendrá un cupo máximo de 40 participantes y habrá opciones gratuitas y aranceladas.

El primer ciclo ofrecerá herramientas para mejorar la presentación de productos, fortalecer la identidad de marca, desarrollar estrategias de venta e incorporar prácticas sustentables.

Club de Emprendedores de San Salvador de Jujuy.

Este es el cronograma completo:

Lunes 30 de noviembre: sostenibilidad y triple impacto

Horario: de 15:30 a 17.

Disertante: Celeste Ballari.

Actividad gratuita.

Formulario de inscripción.

Martes 1 de diciembre: diseño de stands

Horario: de 17 a 19.

Disertante: Germán Giménez.

Actividad gratuita.

Formulario de inscripción.

Miércoles 2 de diciembre: ventas en espacios de comercialización

Horario: de 17:30 a 19:30.

Disertante: Matías Cruz.

Actividad gratuita.

Formulario de inscripción.

Jueves 3 de diciembre: fotografía de productos

Horario: de 17 a 19.

Disertante: Malú Habil.

Valor: $15.000.

Formulario de inscripción.

Viernes 4 y 11 de diciembre: identidad de marca

Horario: de 17:30 a 19:30.

Disertante: Agustina Deharbe.

Dos encuentros.

Valor informado: $10.000.

Formulario de inscripción.

Miércoles 9 de diciembre: packaging sustentable e innovador

Horario: de 10 a 12.

Disertante: Erica Wienhausen.

Actividad gratuita.

Formulario de inscripción.

Ciudad Emprendedora tendrá espacios de venta en diciembre

La segunda etapa se desarrollará del 19 al 21 de diciembre y estará destinada a la creación de espacios de comercialización para los emprendimientos locales.

El objetivo será facilitar el contacto directo entre emprendedores y consumidores, dar visibilidad a los productos y generar nuevas oportunidades de venta durante la temporada navideña.

La convocatoria para participar de esta instancia se anunciará previamente a través de los canales oficiales.

Cómo inscribirse a las capacitaciones

Las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente a la charla o taller que deseen realizar.

Todas las actividades tendrán lugar en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500, Parque San Martín, y contarán con un máximo de 40 participantes por encuentro.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales del Club de Emprendedores en Facebook e Instagram o enviar un mensaje por WhatsApp al 388 4401565.