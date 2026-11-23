El nuevo espacio está ubicado en el CAM Marcelino Musto de Huaico Chico en San Salvador de Jujuy y recibirá distintos materiales para su recuperación.

San Salvador de Jujuy cuenta con un nuevo punto de reciclaje donde los vecinos podrán entregar materiales reutilizables y contribuir al cuidado del ambiente. La Municipalidad habilitó el espacio en el Centro de Atención Municipal (CAM) Marcelino Musto, ubicado en Huaico Chico, con atención de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

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La iniciativa busca facilitar la separación de residuos en los hogares y ofrecer un lugar cercano donde depositar aquellos materiales que pueden recuperarse, en lugar de descartarlos junto con la basura domiciliaria.

El nuevo espacio fue presentado durante una jornada de Ecobarrio en Acción, organizada por la Secretaría de Planificación y Ambiente, con la participación del equipo municipal de Economía Circular y trabajadores del CAM.

El nuevo punto de acopio funciona en el CAM Marcelino Musto, en el barrio Huaico Chico de San Salvador de Jujuy.

Los vecinos podrán acercarse en los siguientes días y horarios:

Lugar: Centro de Atención Municipal Marcelino Musto.

Barrio: Huaico Chico.

Días: lunes a viernes.

Horario: de 9 a 13 horas.

Entre los materiales que se reciben se encuentran:

Papel.

Cartón.

Botellas plásticas.

Bidones y otros envases plásticos.

Latas de aluminio.

Libros que puedan ser reutilizados.

Durante la presentación, varias familias se acercaron con materiales reciclables y libros que podrán destinarse a futuros intercambios o entregarse a escuelas y estudiantes que los necesiten.

El responsable municipal de Economía Circular, Marcelo Molina, explicó que el propósito es acercar estos espacios a los distintos sectores de la ciudad.

“La finalidad de siempre es tratar de que la gente tenga un lugar donde llevar los elementos que pueden ser reciclables. En este caso estamos acá en Huaico, en el CAM, haciendo esta promoción para que la gente conozca el lugar y pueda traerlos”, expresó.

Ya funcionan alrededor de 12 espacios de recepción de reciclables

Según informó Molina, el nuevo espacio de Huaico Chico constituye el noveno punto de acopio habilitado oficialmente por el Municipio, aunque actualmente funcionan alrededor de 12 lugares donde se reciben materiales recuperables.

Los vecinos pueden consultar la ubicación de estos espacios a través de la página web de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Por su parte, Mabel Caucota, coordinadora del CAM Marcelino Musto, destacó la importancia de incorporar este servicio en el barrio.

“La gente se acercó y este va a ser un punto también para que puedan venir a traer botellas, papel, aluminio, cartón y todo tipo de plástico”, señaló.

La propuesta busca que cada vez más familias incorporen la separación de residuos como un hábito cotidiano y participen de las acciones de recuperación y reutilización de materiales.

Además, desde el Municipio adelantaron que el próximo viernes 27 de noviembre se realizará una nueva edición del Neumatón y Reciclatón, en el sector de las 150 Hectáreas, en el ARA San Juan.

La actividad formará parte de las jornadas ambientales que se desarrollan durante noviembre para fomentar la participación de los vecinos y la gestión responsable de los residuos.