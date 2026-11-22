Lo buscaban en Jujuy desde 2021 por grooming y cayó en Buenos Aires

Un hombre de 28 años, de nacionalidad boliviana, fue detenido en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. El sospechoso era buscado por la Justicia de Jujuy desde 2021 en el marco de una investigación vinculada al grooming y delitos sexuales contra menores de edad.

El acusado fue interceptado durante una recorrida preventiva en la zona de calle 1, entre 43 y 44, en pleno casco urbano de la capital bonaerense. Al verificar sus datos personales, se constató que tenía un pedido de captura internacional solicitado por la Fiscalía N° 10 de Humahuaca.

La investigación por grooming y delitos sexuales en Jujuy De acuerdo con las primeras averiguaciones, el detenido estaría vinculado a una investigación sobre una presunta organización dedicada a captar menores de edad mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, como Instagram, Facebook y WhatsApp.

Lo buscaban en Jujuy desde 2021 por grooming y cayó en Buenos Aires (Foto ilustrativa) La causa contempla los delitos de grooming y facilitación de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades con fines predominantemente sexuales, en concurso real. Además, se investiga un presunto abuso sexual con acceso carnal.

El pedido de captura había sido emitido el 5 de octubre de 2021, en el marco del expediente F-254054. Desde entonces, el sospechoso permanecía prófugo tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia jujeña. El detenido será trasladado a Jujuy Tras la detención en La Plata, la Fiscalía interviniente, a cargo del doctor Alancay, avaló el procedimiento y dispuso que el hombre permanezca alojado en una dependencia policial. En los próximos días se deberá organizar una comisión para concretar su traslado a Jujuy, donde quedará a disposición de la Justicia provincial para continuar con el proceso judicial.

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