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15 de octubre de 2026 - 07:02
Jujuy.

Trata de personas y grooming: alertan por los riesgos de los chats en videojuegos

En Jujuy, especialistas alertaron sobre la trata de personas, el grooming y los riesgos de los chats en videojuegos para niños y adolescentes.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Grooming y trata de personas: los riesgos de las redes y los videojuegos

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En diálogo con TodoJujuy, la fiscal federal Lucía Orsetti y Gustavo Vera, y el referente de la Fundación Alameda, advirtieron sobre los peligros de la captación digital y coincidieron en la necesidad de que las familias y las escuelas conozcan mejor el funcionamiento de las redes sociales y los videojuegos en línea.

Grooming y videojuegos: la advertencia de una fiscal federal

“Es muy difícil observar y controlar aquello que no se conoce" “Es muy difícil observar y controlar aquello que no se conoce"

“Es muy difícil observar y controlar aquello que no se conoce”, advirtió la fiscal federal Lucía Orsetti al referirse a los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en las plataformas digitales. La doctora explicó que el grooming representa un desafío creciente para las familias y los establecimientos educativos, especialmente por la variedad de redes sociales y videojuegos que permiten interactuar con otras personas.

Orsetti mencionó específicamente a Roblox como ejemplo de una plataforma cuyo funcionamiento muchos adultos desconocen. En ese sentido, planteó una serie de preguntas que deberían hacerse quienes acompañan a niños y adolescentes.

“¿Cómo se usa ese chat? ¿Quiénes pueden entrar a esa sala?”, expresó durante la entrevista.

También consideró importante conocer si las conversaciones requieren pagos, cómo se registran los usuarios, qué cuentas pueden vincularse y de qué manera se producen las interacciones mientras los chicos juegan.

La fiscal aclaró que el desafío no consiste únicamente en supervisar, sino también en comprender estos espacios y respetar progresivamente la privacidad de los adolescentes.

Trata de personas: cómo utilizan los perfiles falsos para captar víctimas

Por su parte, Gustavo Vera, referente de la Fundación Alameda, explicó que las organizaciones criminales modificaron sus mecanismos de captación con la expansión del uso de internet, especialmente después de la pandemia.

“Hoy, por ejemplo, la trata opera mucho en el ámbito virtual, en la oferta, en el reclutamiento, en la captación” “Hoy, por ejemplo, la trata opera mucho en el ámbito virtual, en la oferta, en el reclutamiento, en la captación”

Según explicó, las redes dedicadas a la explotación pueden analizar la información pública de las personas para identificar vulnerabilidades económicas o afectivas y luego acercarse mediante identidades falsas. Vera advirtió que muchos niños y adolescentes utilizan redes sociales sin contar con herramientas suficientes para reconocer estos mecanismos.

Por eso, sostuvo que las medidas de prevención deben ir más allá de restringir el acceso a los dispositivos.

“Tiene que haber una materia que se llame ciudadanía digital del mismo estatus que matemática o lengua” “Tiene que haber una materia que se llame ciudadanía digital del mismo estatus que matemática o lengua”

El referente de la Fundación Alameda consideró fundamental enseñar desde edades tempranas cómo configurar la privacidad de las cuentas, reconocer contactos sospechosos y aprovechar las posibilidades de internet sin desconocer sus riesgos.

Grooming y trata de personas: por qué no son lo mismo

Aunque pueden estar relacionados en determinadas situaciones, el grooming y la trata de personas son delitos diferentes.

El grooming consiste en el contacto de una persona adulta con un niño, niña o adolescente mediante medios digitales, con la finalidad de cometer un delito contra su integridad sexual.

La trata de personas, en cambio, comprende conductas como la captación, el traslado o la recepción de personas con fines de explotación, entre otras modalidades previstas por la legislación.

Por lo tanto, no todo caso de grooming constituye trata de personas. Sin embargo, los contactos engañosos en internet pueden formar parte de mecanismos de captación que requieren atención e investigación.

La distinción es importante para comprender los riesgos sin generar alarma injustificada sobre el uso de videojuegos o redes sociales.

Qué pueden hacer las familias para prevenir riesgos digitales

A partir de las advertencias de los especialistas, existen algunas medidas que pueden ayudar a prevenir situaciones de riesgo:

  • Conocer las plataformas y los videojuegos que utilizan niños y adolescentes.

  • Revisar junto a ellos la configuración de privacidad y seguridad de las cuentas.

  • Informarse sobre quiénes pueden enviar mensajes o participar en conversaciones dentro de los juegos.

  • Explicar los riesgos de compartir datos personales, fotografías, ubicación o información familiar.

  • Prestar atención a los contactos que solicitan mantener conversaciones en secreto o trasladarlas a otras aplicaciones.

  • Mantener espacios de diálogo para que los chicos puedan contar situaciones incómodas sin temor a ser castigados.

Estas recomendaciones buscan fortalecer el acompañamiento adulto, sin reemplazar la necesidad de políticas educativas y acciones de prevención.

La importancia de capacitar a padres y docentes

Orsetti insistió en que la formación digital no debe limitarse a los estudiantes.

“Los grandes necesitamos más información, los docentes, los directivos de escuela” “Los grandes necesitamos más información, los docentes, los directivos de escuela”

La fiscal señaló que los adultos necesitan herramientas para comprender los entornos digitales y acompañar a los adolescentes, especialmente en una etapa en la que la privacidad también adquiere importancia.

En la misma línea, Vera planteó la necesidad de incorporar la ciudadanía digital como parte de la enseñanza cotidiana en las escuelas. Ambos participaron de la Jornada Provincial contra la Trata de Personas, desarrollada en el Colegio de Abogados de Jujuy bajo el lema “Nuevas formas de explotación”. El encuentro reunió a representantes de organismos públicos, instituciones judiciales y organizaciones sociales para analizar los cambios en las modalidades de captación y fortalecer la prevención.

Dónde denunciar situaciones de grooming o trata de personas

Ante una situación sospechosa, es importante conservar los mensajes, perfiles y otros registros digitales que puedan servir para una investigación. Se recomienda no confrontar a la persona sospechosa ni borrar las conversaciones.

Para denunciar posibles situaciones de trata de personas, está disponible la Línea 145, gratuita, nacional y con atención las 24 horas. Para denunciar posibles situaciones de trata de personas, está disponible la Línea 145, gratuita, nacional y con atención las 24 horas.

En casos de grooming, también se puede realizar una denuncia ante la fiscalía o dependencia policial correspondiente.

La prevención comienza por conocer los espacios digitales que utilizan niños y adolescentes, acompañar su participación y generar confianza para que puedan pedir ayuda ante cualquier situación de riesgo.

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