Trata de personas en Jujuy: redes sociales y las nuevas formas de captación y explotación

Trata de personas - Actualmente, el primer contacto con una posible víctima puede producirse mediante una falsa oferta de empleo publicada en Facebook, Instagram o WhatsApp .

La trata de personas encontró nuevas herramientas para captar víctimas : perfiles falsos en redes sociales, ofertas engañosas y el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad económica y afectiva . Así lo advirtió Gustavo Vera , referente de la Fundación Alameda , durante la J ornada Provincial contra la Trata de Personas que se desarrolla este miércoles 14 de octubre en Jujuy.

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El encuentro, realizado en el Colegio de Abogados de Jujuy bajo el lema “Nuevas formas de explotación”, reunió a especialistas y representantes de distintas instituciones para analizar cómo evolucionan las organizaciones criminales y cuáles son los desafíos para prevenir estos delitos.

En diálogo con TodoJujuy, Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, y Lucía Orsetti, fiscal federal , abordaron las nuevas modalidades de captación, los riesgos digitales para niños y adolescentes y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y asistencia a las víctimas.

Uno de los principales puntos de preocupación es el crecimiento de las modalidades de captación a través de internet . Vera explicó que, después de la pandemia, la expansión de la cultura digital también modificó la forma de operar de las organizaciones criminales.

“Hoy, por ejemplo, la trata opera mucho en el ámbito virtual, en la oferta, en el reclutamiento, en la captación” “Hoy, por ejemplo, la trata opera mucho en el ámbito virtual, en la oferta, en el reclutamiento, en la captación”

Según explicó, las redes dedicadas a la explotación pueden utilizar la información que los usuarios comparten públicamente para detectar situaciones de vulnerabilidad y acercarse a potenciales víctimas mediante identidades falsas.

Vera advirtió que muchos niños y adolescentes utilizan plataformas digitales sin contar con herramientas suficientes para identificar estos peligros. En ese sentido, cuestionó que la respuesta se limite a restringir el uso de celulares.

“Tiene que haber una materia que se llame ciudadanía digital del mismo estatus que matemática o lengua”, propuso.

Para el especialista, la educación digital debería incluir tanto las posibilidades que ofrece internet como el conocimiento de sus riesgos, la configuración de privacidad y las medidas de seguridad en las plataformas.

“Tiene que haber una materia que se llame ciudadanía digital del mismo estatus que matemática o lengua” “Tiene que haber una materia que se llame ciudadanía digital del mismo estatus que matemática o lengua”

Endeudamiento, explotación criminal y mendicidad forzada

Durante la jornada también se analizaron otras modalidades de explotación que, según Vera, se relacionan con situaciones de vulnerabilidad social y económica. El referente de la Fundación Alameda advirtió que las personas que acumulan deudas y pierden el acceso al crédito formal pueden quedar expuestas a prestamistas informales y, en determinadas circunstancias, a mecanismos de sometimiento.

Entre las situaciones que describió mencionó la utilización de personas para realizar tareas dentro de organizaciones delictivas, como actuar de vigilantes o transportar sustancias ilegales, además de la explotación sexual. Vera también puso el foco en la mendicidad forzada y advirtió sobre situaciones en las que niños y adolescentes pueden ser utilizados por adultos para obtener beneficios económicos.

Otra problemática mencionada fue la gestación por sustitución clandestina en contextos de vulnerabilidad. El especialista la vinculó con posibles situaciones de explotación y señaló la necesidad de abordar los vacíos legislativos relacionados con la compraventa de niños.

Estas situaciones fueron expuestas como advertencias y problemáticas para analizar, sin que durante las entrevistas se identificaran casos concretos ocurridos en Jujuy.

Grooming y videojuegos: la advertencia de una fiscal federal

Por su parte, la fiscal federal Lucía Orsetti, entrevistada por TodoJujuy durante la jornada, destacó la necesidad de comprender los entornos digitales que utilizan niños y adolescentes.

La funcionaria judicial advirtió sobre el grooming y los riesgos asociados a los contactos con desconocidos mediante redes sociales y sistemas de conversación dentro de videojuegos.

“Es muy difícil observar y controlar aquello que no se conoce” “Es muy difícil observar y controlar aquello que no se conoce”

Orsetti mencionó como ejemplo la plataforma Roblox y planteó que muchos adultos desconocen cómo funcionan sus salas de chat, los sistemas de registro, las cuentas vinculadas y las posibilidades de interacción entre usuarios. En ese sentido, remarcó que la prevención también requiere formación para quienes acompañan a niños y adolescentes.

“Los grandes necesitamos más información, los docentes, los directivos de escuela”, expresó.

La fiscal señaló que uno de los principales desafíos es aprender a acompañar el uso de estas herramientas sin desconocer la privacidad de los adolescentes, especialmente en escenarios donde pueden existir riesgos.

La importancia de trabajar en red contra la trata de personas

Además de las nuevas modalidades de explotación, ambos entrevistados coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo entre organismos públicos, instituciones y organizaciones sociales.

Vera remarcó que las víctimas necesitan respuestas integrales, como acceso a la vivienda, oportunidades laborales, capacitación y acompañamiento terapéutico. También cuestionó el debilitamiento de políticas nacionales de asistencia y planteó la necesidad de reforzar las acciones comunitarias y provinciales.

Orsetti, en tanto, destacó que los encuentros entre instituciones permiten mejorar la comunicación y la intervención frente a situaciones complejas.

“Es con alianzas entre diferentes agencias y estos espacios son esenciales para poder promoverlos”, afirmó la fiscal federal.

La Jornada Provincial contra la Trata de Personas se desarrolla este miércoles, de 8 a 13, en el Colegio de Abogados de Jujuy, ubicado en Sarmiento 340, con la participación de la Fundación Alameda, UPCN, la Secretaría de Trabajo y Empleo y representantes del ámbito judicial.

El encuentro busca visibilizar las nuevas formas de explotación, fortalecer la prevención y promover una respuesta coordinada frente a un delito que, según advirtieron los especialistas, también se transforma con el avance de las tecnologías y las condiciones de vulnerabilidad social.

La Línea 145 es gratuita, anónima y funciona las 24 horas para denunciar posibles situaciones de trata y explotación de personas La Línea 145 es gratuita, anónima y funciona las 24 horas para denunciar posibles situaciones de trata y explotación de personas