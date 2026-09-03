Búsqueda de Delicia Mamani: se investiga como trata de personas y explotación laboral

La investigación por la desaparición de Delicia Mamani tuvo un avance judicial. La Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba promovió formalmente la acción penal y requirió la instrucción de la causa bajo la hipótesis de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, hipótesis que abarca a esa provincia, Jujuy y Bolivia.

El cambio implica que la desaparición de la joven dejó de ser abordada como una posible ausencia voluntaria y comenzó a ser investigada a partir de una hipótesis concreta de vulneración de su libertad y dignidad, enfoque que desde el inicio de la desaparición familiares y amigos vienen reclamando.

Delicia fue vista por última vez el 21 de noviembre de 2025 , cuando salió de su casa en el paraje Punta de Agua, en Malagueño, rumbo a la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó de Córdoba, donde cursaba el Profesorado de Educación Primaria. Ese día no llegó a clases y desde entonces no se supo nada de ella.

Desde el comienzo, familiares, docentes y estudiantes cuestionaron la posibilidad de una ausencia voluntaria y reclamaron que se investigara la posibilidad de una captación, pero pasaron nueves meses y tras el paso de la causa al fuero federal, recién ahora se está investigando el caso como posible trata de personas.

Entre los elementos valorados estuvieron la interrupción del contacto de Delicia con familiares y allegados, el cierre de sus redes sociales y su situación de vulnerabilidad social y económica. Ahora, según informó la familia y la Comunidad del Carbó, la Fiscalía Federal N° 2 avanzó formalmente con la acción penal e individualizó a personas que quedaron bajo investigación.

La causa que une a Córdoba, Jujuy y Bolivia

Su madre, María Mamani, intentó denunciar la desaparición en la localidad de Malagueño, pero aseguran que la denuncia no fue tomada y que en la comisaría le dijeron que “no le entendían” y no se inició ningún expediente. La denuncia formal se radicó dos días después en Jujuy, y la presentación la realizó el cuñado de Delicia, Cancio Tencuri Flores, quien se presentó como su hermano, donde denuncia la desaparición en Córdoba.

En Córdoba, la denuncia se concretó recién el 29 de noviembre y la realizó la directora de la Escuela Normal Superior junto a docentes y estudiantes en el Polo de la Mujer y luego en la Unidad Judicial Nº 1. La directora quedó como denunciante.

El 24 de noviembre María Mamani recibió vídeos que muestran a su hija en la terminal de Villazón, y fue Tencuri Flores quien se los envió. En las imágenes se ve a Delicia sentada en la terminal. Durante el registro se observa la presencia de dos hombres que la miran a corta y mediana distancia.

Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.

Junto con los videos, también se adjuntó la imagen de un pasaje con el nombre de Delicia y mensajes insistiendo en que ella se había ido por voluntad propia y que no era necesario denunciar ni continuar con la búsqueda. Cancio contactó a compañeras de Delicia para insistir en la idea de una partida voluntaria y pidiendo que no se denunciara.

La madre de Delicia y su abogada denunciaron a Cancio Tencuri Flores, ya que consideran que su intervención en los días posteriores a la desaparición resulta relevante para la investigación. Según la madre de Delicia, el vínculo entre su hija y Cancio Tencuri Flores estaba relacionado con una deuda económica. Según explicó la abogada, la principal sospecha de la madre de Delicia es que su hija habría sido llevada para realizar algún tipo de trabajo contra su voluntad.