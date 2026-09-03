El Puente del Diablo: la caverna escondida de Salta que sorprende por su paisaje.

En el norte de Salta , el paisaje comienza a adquirir tonos característicos de la pre-puna , con cerros de colores terrosos y un relieve montañoso que rompe la línea del horizonte. En medio de este escenario se encuentra un pueblo cargado de historia y rodeado de un aire casi legendario. Un destino perfecto para hacer unas escapadas cortas por el país.

En las cercanías de La Poma , un pequeño poblado salteño , se encuentra el Puente del Diablo , una formación geológica en forma de caverna natural que ha permanecido como testigo del paso de distintas generaciones.

Por este lugar transitaron antiguos pobladores y caravanas de comunidades originarias , y con el paso del tiempo también llegaron viajeros atraídos por la posibilidad de descubrir uno de los sectores menos conocidos de la provincia.

En plena zona de alta montaña , a una altura que supera los 3.000 metros sobre el nivel del mar , aparece una estructura natural de características poco habituales. La formación consiste en un corredor de basalto de aproximadamente 110 metros de extensión , originado por el desgaste progresivo de la roca y recorrido por las aguas del río Calchaquí .

El paso de la corriente por el interior del macizo rocoso, sumado a la entrada de los rayos de luz, da lugar a un escenario cambiante y llamativo. Su aspecto puede variar a lo largo del año, ya que tanto las diferencias entre las estaciones como las fluctuaciones en el caudal del río influyen en la forma en que se percibe este fenómeno natural.

La formación de este singular paisaje se remonta a la erupción volcánica de Los Gemelos, cuyo paso dejó extensas acumulaciones de lava solidificada. Durante miles de años, la acción constante del agua fue desgastando y perforando ese material hasta abrir el corredor natural que existe en la actualidad.

En el interior de la cavidad pueden observarse estalactitas suspendidas del techo y estalagmitas que se elevan desde el suelo. Algunas de estas estructuras presentan una tonalidad blanca especialmente intensa, resultado de los depósitos de carbonato de calcio que se fueron acumulando sobre la roca.

Dónde queda El puente del Diablo

El acceso al Puente del Diablo se encuentra en las inmediaciones de La Poma, sobre el corredor de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta los sectores de Cachi y San Antonio de los Cobres. Desde la ciudad de Salta, la distancia hasta este atractivo natural ronda los 190 kilómetros.

El entorno pertenece al extremo norte de los Valles Calchaquíes y se caracteriza por un paisaje de gran variedad, donde se combinan escenarios propios de la pre-puna, profundas quebradas y las panorámicas del Nevado de Acay, cuya silueta se destaca sobre el paisaje y domina buena parte del horizonte.

A pesar de sus reducidas dimensiones, La Poma se encuentra rodeada de una amplia variedad de propuestas para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y de la historia. En sus alrededores es posible encontrar templos de valor histórico, vestigios arqueológicos y paisajes vinculados con la actividad volcánica, entre otros puntos de interés.

Además, la ubicación del Puente del Diablo sobre el recorrido de esta reconocida ruta lo convierte en un sitio que puede incorporarse fácilmente a un viaje por la región. Sin embargo, el atractivo todavía permanece relativamente fuera de los circuitos más frecuentados y son pocos los viajeros que deciden hacer el desvío para visitarlo.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El puente del Diablo?

La visita requiere primero avanzar por un camino de terreno natural en descenso, que conduce directamente hasta la zona por donde discurre el río Calchaquí. Una vez allí aparece la formación rocosa, cuyo interior está decorado de manera natural con numerosas estalactitas y estalagmitas.

El entorno adquiere una apariencia especial por la combinación de elementos: el ruido constante de la corriente se mezcla con los haces de luz que consiguen atravesar los espacios abiertos de la estructura. El efecto transforma el recorrido en una experiencia visual y sonora de gran impacto, con un ambiente que recuerda a una escena de película.

La visita no se limita a contemplar la caverna ni a recorrer el sendero de acceso. Para quienes buscan una experiencia más activa, el lugar también ofrece la posibilidad de realizar espeleología, adentrándose en los distintos sectores de la formación rocosa siempre bajo el acompañamiento de profesionales capacitados.

La precaución resulta fundamental, ya que las superficies pueden volverse resbaladizas, especialmente cuando aumenta el nivel del río. Por este motivo, el ingreso está restringido a excursiones realizadas con guías autorizados, quienes conocen las zonas por las que es posible desplazarse con mayor seguridad y pueden anticipar los cambios en el comportamiento de la corriente.

Cómo llegar a El puente del Diablo

Quienes parten desde Salta capital deben dirigirse hacia Cachi por la Ruta Nacional 40 y, una vez superada esa localidad, seguir avanzando en dirección norte hasta llegar a La Poma. Sin embargo, el desplazamiento no es solamente una forma de llegar al destino: el propio camino ofrece un atractivo particular.

Durante el recorrido aparecen sectores de camino de ripio, pequeños poblados de arquitectura colonial y un paisaje cambiante en el que los grandes cardones se intercalan con imponentes formaciones de roca. La combinación de estos escenarios convierte al trayecto en parte de la experiencia turística.

Aunque la ruta desde Salta comprende aproximadamente 190 kilómetros, completar el recorrido puede llevar varias horas. La duración se explica, en buena medida, por el trazado sinuoso de la ruta y las constantes variaciones de altura que presenta el trayecto.

Ante estas características, una alternativa elegida por muchos visitantes es contratar una excursión organizada que contemple el traslado hasta el lugar, el acompañamiento de un guía y los elementos necesarios para realizar la actividad con mayor seguridad. También existe la posibilidad de viajar por cuenta propia, aunque antes de emprender el camino resulta fundamental consultar el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas previstas.