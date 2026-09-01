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1 de septiembre de 2026 - 15:54
Deportes.

Nancy Condori subió al podio en Salta en una carrera solidaria

La profesora de Educación Física y runner jujeña participó de “Corro con Vos” en Salta, una competencia en beneficio de chicos con parálisis cerebral.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Nancy Condori subió al podio en Salta en una carrera solidaria 

La jujeña Nancy Condori, profesora de Educación Física y runner, participó de una nueva edición de “Corro con Vos” en Salta y logró subir al podio en una carrera que combina deporte y solidaridad.

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La competencia se realiza todos los años a beneficio de niños con parálisis cerebral y tiene una característica particular: los corredores participan representando a chicos que no pueden realizar este tipo de actividad física.

Condori tiene un vínculo cercano con la institución beneficiaria, ya que durante su formación profesional realizó allí sus prácticas. “Yo asisto a esta carrera seguido porque hice mis prácticas de Educación Física en esa institución, así que para mí es muy importante. El significado que le doy es colaborar con la causa, con los chicos que no pueden hacer actividad física. Uno corre en representación de ellos”, explicó.

Nancy Condori subió al podio en Salta en una carrera solidaria

Nancy Condori subió al podio en Salta en una carrera solidaria

No es la primera vez que la jujeña participa de la propuesta. Hace dos años corrió representando a una niña llamada Irna y también consiguió ubicarse entre las mejores de la clasificación general.

“Hace dos años corrí por Irna. Ella no pensaba asistir ese día al evento y salí tercera en la general. Su familia, su mamá y ella estaban muy contentas, y nos premiaron a las dos”, recordó.

Tras no poder participar el año pasado, en esta edición volvió a formar parte de la competencia y corrió en representación de Maximiliano. “Este año corrí por Maximiliano, así que fue muy lindo también”, destacó.

Una competencia que reúne a familias y corredores en Salta

Además del aspecto deportivo, “Corro con Vos” genera una importante convocatoria en la capital salteña. Participan corredores, familias, niños vinculados a la institución y diferentes grupos que acompañan la jornada.

Condori destacó el clima que se vive durante el evento: “Es muy lindo ver a mucha gente, a las familias de los chicos que asisten a Hirpace y a los mismos niños con sus papás. Es una fiesta muy linda”. La jornada también cuenta con la participación de payasos hospitalarios, batucadas y música durante la largada, además de un circuito que recorre distintos sectores de la ciudad de Salta.

“Correr por un niño tiene un toque especial”

La deportista reconoció que inicialmente no tenía previsto participar debido a cuestiones de tiempo, aunque finalmente decidió hacerlo por el significado que tiene este tipo de competencias. “Siempre trato de darle un espacio especial a este tipo de carreras porque son solidarias y no siempre se ven. Poder participar para mí es muy lindo, y más sabiendo que corro por un niño que no lo puede hacer”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la experiencia va más allá del resultado deportivo y planteó la posibilidad de que en Jujuy también puedan desarrollarse iniciativas similares. “Creo que la mayoría de los que corrieron se sienten representados por ese niño o esa niña. Participar tiene un toque especial y estaría bueno que también se realicen este tipo de carreras acá en la provincia”, expresó.

Nancy Condori subió al podio en Salta en una carrera solidaria

Nancy Condori subió al podio en Salta en una carrera solidaria

El crecimiento del running

Condori también analizó el crecimiento de las carreras de calle y la cantidad de personas que comenzaron a incorporarse al running en los últimos años. Según señaló, una de las principales razones es la facilidad para comenzar, aunque advirtió sobre la importancia de hacerlo con responsabilidad. “Creo que la mayoría busca desestresarse, socializar y ser parte de un grupo. Hay muchos grupos de entrenamiento y está bueno que mucha gente se sume, pero siempre siendo consciente de que todo tiene un progreso y una planificación”, explicó.

Para la atleta jujeña, el running se transformó no solo en una disciplina deportiva, sino también en un espacio de encuentro y, en competencias como “Corro con Vos”, en una forma concreta de acompañar causas solidarias.

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