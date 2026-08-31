Chagas en Salta: la mayoría de los nuevos casos son transmitidos de madre a hijo

Chagas en Salta: Advierten que la mayoría de los nuevos casos se transmite de madre a hijo.

Tras las distintas jornadas sanitarias territoriales realizadas en Salta , el médico infectólogo Flavio Crudo resaltó la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias entre profesionales. Además, destacó la tarea que la Fundación Mundo Sano lleva adelante desde hace varios años en articulación con el sistema público de salud en Santa Victoria Este y que, más recientemente, extendió a Tartagal .

La actividad estuvo enfocada principalmente en la prevención de la transmisión maternoinfantil del Chagas , aunque la agenda también incluyó otras patologías capaces de pasar de la madre al hijo, entre ellas la sífilis, el VIH y la hepatitis B .

En diálogo con Lup Radio 94.7 , Crudo señaló que durante las jornadas se compartieron conclusiones y aprendizajes surgidos de distintas experiencias , con un objetivo prioritario: “ evitar fundamentalmente la transmisión maternoinfantil ”.

Al referirse específicamente a la vinchuca y al Chagas , el médico infectólogo sostuvo que: “En Salta la mayor parte está libre de vinchuca o con vector controlado; hay departamentos que aún tienen vinchucas y entonces podría haber una transmisión que nosotros denominemos vectorial , a través de la picadura de la vinchuca, pero la mayor parte de los pacientes o nuevos pacientes es a través de la transmisión maternoinfantil”.

Contar con una detección temprana resulta fundamental: “Es importante detectar en los controles de embarazos y, si es posible antes, preconcepcionalmente, mujeres en edad fértil, hacerse un análisis de Chagas. Puede que no haya estado en una zona con vinchuca, pero la madre, 40 años atrás, sí, y le haya transmitido, y no es raro encontrar que una madre le transmite a su hija y cuando le toca ser madre le transmite a sus hijos”.

Las barreras culturales y geográficas, un desafío en el norte salteño

Al poner en perspectiva la realidad de Salta frente a la de otras provincias de la región, Crudo explicó que las diferencias más relevantes no necesariamente se encuentran en la propia enfermedad, los métodos para detectarla o las alternativas terapéuticas, sino en las particularidades de las comunidades que se encuentran expuestas.

“Estas barreras pasan a ser el foco de discusión de estas reuniones; si queremos comparar Corrientes con Salta, son muy diferentes: tienen que ver con lo climático, geográfico y cultural, y otras que tienen que ver con aspectos técnicos de diagnóstico son bastante similares”.

Mundo Sano: ocho años de trabajo en Santa Victoria Este

En este escenario, Crudo puso en relieve la labor que la Fundación Mundo Sano lleva adelante en Santa Victoria Este desde 2018 y expresó su satisfacción por los progresos alcanzados a lo largo de estos años. “Mi impresión es de orgullo, de ver los cambios y la evolución que ha tenido la zona y el abordaje del Ministerio de Salud”, manifestó.

El especialista en infectología subrayó que la Fundación Mundo Sano no desarrolla su tarea de forma independiente, sino que busca acompañar y reforzar las capacidades del sistema público de salud. “Nosotros, desde Mundo Sano, colaboramos en fortalecer el sistema de salud pública; no trabajamos por separado”, afirmó.

Crudo señaló que uno de los logros más importantes de la iniciativa fue que la metodología desarrollada comenzó a ser adoptada y reproducida por la propia cartera sanitaria de la provincia.

Actualmente, el modelo se encuentra en funcionamiento en Apolinario Saravia y también comenzó a implementarse en Pichanal. “Para nosotros es un orgullo que ahora el Ministerio lo haga con muy poca ayuda de parte de la Fundación. Es un ejemplo de colaboración público-privada y de transferir capacidad instalada”, señaló.

Alerta por el aumento de la sífilis

Otro de los temas analizados durante las jornadas fue el incremento de las infecciones de transmisión sexual, con especial énfasis en la sífilis. Crudo señaló que se observa una tendencia creciente en la cantidad de casos y sostuvo que este escenario demanda reforzar las acciones vinculadas con la prevención y la educación en materia de salud.

“Hay muchos con sífilis; tiene que ver con cuestiones culturales de las prácticas sexuales que justamente no utilizan preservativos”.

Tartagal, otra línea de trabajo frente a enfermedades transmitidas por mosquitos

Además de las acciones en territorio relacionadas con el Chagas y otras enfermedades infecciosas, la Fundación Mundo Sano trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud en distintos proyectos que se desarrollan en Tartagal, orientados a la prevención y el abordaje de patologías transmitidas por mosquitos.

“Estamos expuestos a brotes de enfermedades como el dengue, zika, chikunguña”, señaló, al hacer referencia a las características particulares de la triple frontera salteña.