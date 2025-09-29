Día Mundial del Corazón: en Jujuy alertan por el impacto del Chagas y la hipertensión

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Hospital Pablo Soria realiza controles y campañas de prevención en Jujuy, con foco en Chagas e hipertensión.

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy reforzó las acciones de prevención y control de enfermedades cardiovasculares, poniendo especial énfasis en el impacto del mal de Chagas en la provincia y la necesidad de que la población acceda a chequeos periódicos.

La doctora Analia Benavidez, cardióloga del nosocomio, explicó que en esta jornada se realizaron controles gratuitos de presión arterial, pesquisas de colesterol y glucosa en sangre, y turnos programados para quienes presenten valores alterados. Además, se interroga a cada paciente sobre antecedentes familiares de Chagas.

“La enfermedad de Chagas sigue siendo un flagelo muy común en nuestra provincia. Por eso buscamos detectar a tiempo los casos y derivar a los pacientes a tratamiento”, destacó la profesional.

La especialista remarcó que, a nivel mundial, cerca de 18 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares, y que estas superan al cáncer como causa de muerte. En Jujuy, la situación sigue la tendencia nacional que muestra que “más del 40% de la población previene la hipertensión arterial, pero la mitad lo desconoce”.

La importancia de los controles a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares

Desde el hospital, insisten en que el control periódico es la única forma de detectar problemas cardíacos en estadios tempranos, ya que los factores de riesgo como hipertensión, diabetes o colesterol alto no suelen presentar síntomas iniciales.

Benavidez también advirtió que en el país se producen más de 18 muertes súbitas por día, muchas de ellas en eventos deportivos. Por eso, desde el nosocomio se impulsan capacitaciones en RCP y el uso de desfibriladores automáticos, con el objetivo de que la comunidad pueda actuar en situaciones de emergencia.

“No solo se trata de llamar a emergencias, sino de saber hacer RCP y usar el desfibrilador. Puede salvar vidas”, subrayó.

Finalmente, la médica alentó a la población a aprovechar los puestos de salud y las campañas que el Ministerio de Salud de Jujuy despliega en los barrios. “Detectar a tiempo un problema cardíaco o el Chagas puede cambiar la calidad de vida de una persona y evitar complicaciones graves”, concluyó.