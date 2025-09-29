Presentaron el Centro de Monitoreo de Datos del Sistema de Salud . Autoridades del Ministerio de Salud y de otras áreas de Gobierno, destacaron el objetivo que es realizar una vigilancia permanente de todos los datos sanitarios y de los pacientes.

“ Así poder reforzar estrategias que se vienen implementando , y prevenir en caso de ser necesario, diferentes situaciones para tener una respuesta rápida y oportuna para la población”, detalló Florencia Román, Directora General del Observatorio.

“Tenemos un recurso humano que está formado. Va a ser un centro donde se va a traer toda la información proveniente de las distintas áreas del Ministerio . Se va a hacer un trabajo periódico y en tiempo real, de los datos que se van cargando los diferentes sectores y a partir de ahí se va a hacer un análisis”, destacó.

Detalló que se podrá seguir el trabajo en hospitales, puestos de salud y Nodos. “No solamente en la región centro, sino de toda la provincia y todas las regiones sanitarias. El objetivo es potenciar estrategias que se vienen desarrollando y brindar una mejor respuesta”.

El objetivo del Centro de Monitoreo

Gustavo Bouhid aseguró que el centro “es algo muy importante para la provincia. Acá tenemos geolocalizados los pacientes de todos los indicadores sanitarios, desde embarazadas, pacientes con intentos de suicidio, pacientes con tuberculosis”, dijo.

El Ministro de Salud destacó que con estos datos se podrá hacer “no solo los tratamientos correspondientes, sino los seguimientos domiciliarios de estos pacientes”, y recalcó que ya compraron las unidades de control domiciliario.

“Todo lo que significa el control de las enfermedades crónicas, llámese diabetes, obesidad, hipertensión, todo eso está monitorizado. Sabemos el nombre, el pedido, dónde vive y vamos a la puerta, como venimos haciendo y dejamos los medicamentos, le tomamos la presión, le tomamos la glucosa en sangre”, recalcó.

Presentaron el Centro de Monitoreo del Ministerio de Salud Presentaron el Centro de Monitoreo del Ministerio de Salud

Bouhid dijo que tener datos en tiempo real es vital y que junto con la historia clínica electrónica y la teleasistencia, “son cosas que van a mejorar la calidad del sistema sanitario, apuntando fundamentalmente a la salud pública”.

Un trabajo interministerial

El Centro funciona con todas las Secretarías del Ministerio: Salud Mental, la Secretaría de Coordinación, Secretaría de Salud y la Secretaría Jurídica. “Sabemos exactamente desde la cantidad de camas que tiene un hospital, la cantidad de empleados, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos agentes sanitarios”.

El responsable de la cartera sanitaria destacó también el trabajo del equipo de salud mental, y que mejoraron los indicadores. “Tenemos geolocalizado al paciente, tenemos la guardia de salud mental con psiquiatra activa, tenemos la guardia de psicología en el SAME, todo lo que es la atención de emergencia. Somos la única provincia que tiene psicólogos en el SAME y hacemos el seguimiento domiciliario y el tratamiento posterior”.