Día Mundial de la Salud Sexual: dónde consultar en Jujuy

Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual , el Ministerio de Salud de Jujuy recordó que la población cuenta con diversos espacios de atención gratuitos y accesibles para consultas relacionadas con la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos.

Call Center 0800 777 7711 , de lunes a viernes de 7 a 19 horas

En todos estos ámbitos, equipos interdisciplinarios brindan información y acompañamiento sobre métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, IVE e ILE, prevención de cáncer de cuello de útero y de mama, atención a situaciones de abuso y violencia sexual, derechos de adolescentes, salud de la población LGTBI y otras temáticas vinculadas a la salud sexual integral.

Además, a nivel nacional, funciona la línea gratuita 0800 222 3444 (Salud Sexual) , disponible de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los fines de semana y feriados de 9 a 18 horas. También se reciben consultas por mail a [email protected] .

La salud sexual como derecho

El Ministerio de Salud provincial remarcó que la salud sexual no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que implica un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad.

Desde un enfoque positivo y de derechos, la sexualidad requiere respeto, protección y cumplimiento de derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad, a la autonomía (incluida la progresiva en adolescentes), a la igualdad, a la no discriminación, a la privacidad y al acceso equitativo a servicios de salud.

El cuidado de la salud sexual abarca el sexo biológico, la identidad de género, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. En este sentido, la cartera sanitaria insiste en la importancia de consultar periódicamente a profesionales y acceder a información adecuada.

salud sexual.jpg

Derechos que toda persona debe conocer

En cualquier etapa de la vida, la salud sexual es un derecho. Como persona, tengo derecho a:

Decir “No”

Decidir cuándo y cómo

Conocer y respetar mi cuerpo

Acceder a información confiable

Saber sobre métodos de protección

Elegir el método de planificación adecuado

Conocer las enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas

Actividades por el Día Mundial de la Salud Sexual

Desde 2010, cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual con el objetivo de promover y poner en debate temas vinculados a la sexualidad desde una mirada integral.

En Jujuy, el Área de Salud Sexual de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia organiza una serie de actividades de capacitación y promoción:

04/09 : Hall del Ministerio de Salud (10 a 12 h)

04/09 : Unidad Regional 8 – Palpalá

04/09 : Formación a jóvenes promotores en ESI junto al Consejo de la Mujer – San Pedro

05/09 : Hall del Ministerio de Salud (9 a 12:30 h)

05/09 : Central de Policía, Av. Santibáñez 1372 – San Salvador de Jujuy (10 a 12 h)

16/09: Taller y stands informativos junto a la Municipalidad de San Pedro

Un compromiso de toda la sociedad

La promoción de la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud sexual de calidad son pilares para garantizar derechos, prevenir enfermedades, reducir la violencia y promover relaciones sanas y respetuosas.

En este Día Mundial de la Salud Sexual, las autoridades de Jujuy invitan a la comunidad a informarse, consultar y ejercer sus derechos con responsabilidad, entendiendo que cada persona es protagonista de su propia sexualidad.