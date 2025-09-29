lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 20:32
Educación.

Más de 4.500 preinscriptos para la Carrera de Medicina en Jujuy

Así lo detallaron desde la coordinación. La Carrera de Medicina comenzará a dictarse en marzo del año próximo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Este viernes 26 de septiembre fue la fecha límite para preinscribirse en la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), que está previsto comiencen las clases en marzo del 2026 tras el examen de ingreso para los estudiantes.

Según detallaron desde la coordinación de la carrera, hubo 4.576 jóvenes preinscriptos, quienes deberán completar un cursillo de nivelación entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, que constará de cinco módulos en modalidad virtual a través de la plataforma UnjuVirtual.

Los módulos

  • Ciencias biológicas
  • Ciencias sociales
  • Formación médica psicosocial
  • Comprensión de textos
  • Uso de tecnologías aplicadas a la medicina
Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)
Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Fechas claves en la Carrera de Medicina

  • Inicio de curso de nivelación: se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre.
  • Nivelación: será en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 5 módulos evaluativos
  • Examen de ingreso: febrero 2026
  • Cupo de ingreso: será por orden de mérito hasta el número 60
  • Inicio de clases: 16 de marzo de 2026
  • Sede provisoria: Escuela Técnica Herminio Arrieta (Libertador)

Convocan a docentes jujeños para la carrera de Medicina

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Hoy inicia la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy

En dos días hubo más de 1.500 inscriptos en la Carrera de Medicina

Último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy: cómo anotarse

