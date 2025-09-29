Más de 4.500 preinscriptos para la Carrera de Medicina en Jujuy

Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Este viernes 26 de septiembre fue la fecha límite para preinscribirse en la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), que está previsto comiencen las clases en marzo del 2026 tras el examen de ingreso para los estudiantes.

Según detallaron desde la coordinación de la carrera, hubo 4.576 jóvenes preinscriptos, quienes deberán completar un cursillo de nivelación entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, que constará de cinco módulos en modalidad virtual a través de la plataforma UnjuVirtual.

Los módulos Ciencias biológicas

Ciencias sociales

Formación médica psicosocial

Comprensión de textos

Uso de tecnologías aplicadas a la medicina

La aprobación de los módulos será requisito obligatorio para poder rendir el examen de ingreso, previsto para febrero de 2026, mientras el cupo de ingreso a la carrera propiamente dicha es limitado con clases en Libertador.

Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa) Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa) Fechas claves en la Carrera de Medicina Inicio de curso de nivelación: se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre.

Nivelación: será en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 5 módulos evaluativos

Examen de ingreso: febrero 2026

Cupo de ingreso: será por orden de mérito hasta el número 60

Inicio de clases: 16 de marzo de 2026

Sede provisoria: Escuela Técnica Herminio Arrieta (Libertador)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.