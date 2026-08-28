Salta acumula 20 casos de hidatidosis, una enfermedad transmitida por los perros

Desde el Ministerio de Salud de Salta confirmaron que la provincia acumula 20 casos de hidatidosis durante el 2026 , una enfermedad parasitaria transmitida por los perros y que afecta al hígado y los pulmones de las personas .

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En este sentido indicó que el 70% de los casos se registraron en los departamentos Rivadavia, San Martín y Capital. Durante la última semana se notificaron dos casos, en Capital y otro en Rivadavia, llegando a 20 en el acumulado anual.

Del total de confirmados, 8 se registraron en Rivadavia, 2 en Cachi, 1 en Cafayate, 3 en Capital, 3 en San Martín, 1 en La Poma, 1 en Orán, y 1 fue diagnosticado en un paciente con residencia en otra provincia.

La hidatidosis es una enfermedad causada por el parásito Echinococcus granulosus, transmitido por los perros a través de sus heces. Los huevos del parásito contaminan el agua, el pasto y otros objetos.

Según el Ministerio de Salud de la Nación durante el año 2025 se confirmaron 365 casos y la incidencia acumulada nacional fue de 0,8 casos cada 100.000 habitantes, lo que representa un descenso del 23% respecto al valor notificado para el mismo período en 2024 (1,04).

Esta disminución se observó de forma consistente en todas las regiones del país, aunque con intensidad variable.

¿Cómo se transmite a las personas?

La infección ocurre, explicaron desde el Ministerio de Salud de Salta, cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas, especialmente en niños, a través de actividades como besar o dejarse lamer por el perro y por consumir verduras o agua contaminada, entre otras.

Las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo. Los pacientes con quistes hidatídicos pueden no tener síntomas hasta que aumenta el tamaño y aparece sintomatología.

Control sanitario de los perros

¿Cómo se previene el contagio?

El contagio de la hidatidosis se puede prevenir con buenas prácticas de higiene y control:

-Lavarse las manos luego de estar en contacto con animales o tierra y antes de comer.

-Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de su consumo.

-En lo posible, utilizar únicamente agua potable o de red.

Desparasitar a los perros regularmente:

-Cada 45 días en zonas rurales.

-Cada 4 a 6 meses en zonas urbanas.

Es importante recordar que, aunque el perro reciba tratamiento antiparasitario, si vuelve a ingerir vísceras crudas contaminadas con la forma juvenil del parásito, se reinfectará y el ciclo de transmisión se reiniciará.

Prevenir la hidatidosis es responsabilidad de todos. Adoptar buenas prácticas sanitarias en los establecimientos rurales, controlar la alimentación de los perros y mantener la higiene son medidas simples que protegen la salud humana, animal y ambiental.