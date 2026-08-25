Cronograma de pagos en Salta: cuándo cobran los empleados públicos

El Gobierno de Salta dio a conocer el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto para los trabajadores de la Administración Pública Provincial . El esquema comenzará el lunes 31 de agosto , con el depósito de la Compensación Transitoria Docente.

El pago de los salarios continuará el miércoles 2 de septiembre , jornada en la que percibirán sus haberes los trabajadores de Salud y Seguridad. El cronograma finalizará el jueves 3 de septiembre , con el depósito para Personal de Educación, Administración Central, Organismos descentralizados y el resto de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, los salarios correspondientes a agosto se abonarán en dos jornadas principales, mientras que l a Compensación Transitoria Docente será depositada previamente, el 31 de agosto .

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó un nuevo caso de hepatitis A en la Capital provincial, por lo que el acumulado llegó a 13 casos. Los datos corresponden a la Semana Epidemiológica 31, comprendida entre el 2 y el 8 de agosto.

El departamento San Martín concentra la mayor cantidad de contagios, con ocho casos, lo que representa el 61,5% del total provincial. Además, se registraron tres casos en Capital, uno en Cafayate y uno en Rivadavia, mientras que dos casos sospechosos continúan bajo estudio en La Caldera y Rosario de Lerma.

Desde Salud Pública recordaron que entre las principales medidas de prevención se encuentran la vacunación al año de vida y el lavado frecuente de manos. El informe también notificó dos nuevos casos de varicela, con un acumulado anual de 303, además de nuevos registros de accidentes potencialmente rábicos, picaduras de alacrán, araneísmo e hidatidosis.

En cuanto a otras enfermedades bajo vigilancia, durante la misma semana se contabilizaron 688 casos de diarrea aguda, con un total de 33.775 en el año. También se registraron 448 casos de enfermedad tipo influenza, 198 de bronquiolitis en menores de 2 años y 215 de neumonía.