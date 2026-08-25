El dólar mayorista rompió los $1500: las claves de la suba y las expectativas del mercado

Tras varias jornadas coqueteando con la barrera de los $1.500, el dólar mayorista finalmente superó ese nivel y abrió un nuevo escenario para el mercado cambiario. La cotización venía operando cerca de ese umbral y terminó por atravesarlo, en un contexto en el que los inversores comienzan a evaluar con mayor atención la posibilidad de una mayor flexibilidad cambiaria.

El tipo de cambio mayorista trepó este lunes $11 (+0,7%) hasta los $1.510 , en lo que representó su mayor avance diario en casi tres meses. De esta manera, la cotización finalmente logró superar la barrera de los $1.500 , un nivel que había testeado durante varias jornadas.

La presión alcista también se trasladó a las cotizaciones financieras y paralelas, que operaron en terreno positivo durante la jornada. En ese marco, el dólar CCL alcanzó los $1.600 , mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las tasas de interés y las próximas señales sobre la política cambiaria.

Por su parte, el dólar minorista se mantuvo estable en $1.530 en las pantallas del Banco Nación, sin cambios respecto de la jornada previa, y se desmarcó parcialmente de la suba registrada en el segmento mayorista.

Aunque el dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500, desde el mercado buscaron llevar tranquilidad y quitarle dramatismo al movimiento. Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores, calificó la suba como “una corrección relativamente normal” y consideró que no existen motivos para alarmarse. “Hoy podría estar un poco más alto todavía y seguiría siendo poco representativo”, afirmó.

Las expectativas del mercado

Al analizar cuánto margen podría tener el dólar para subir en las próximas semanas, Reschini estimó que el tipo de cambio real multilateral difícilmente enfrente una nueva apreciación. Según explicó, el comportamiento del dólar nominal estará determinado en buena medida por la inflación tanto doméstica como internacional. “Ahí juega la inflación local, pero también internacional”, afirmó.

Para Gabriel Caamaño, director de Outlier, la flexibilización del límite de $1.500 debería tener un impacto positivo sobre las tasas. El economista sostuvo que el nuevo escenario cambiario “debería aflojar la tasa en pesos y su volatilidad” y remarcó que la primera parte de ese proceso ya comenzó a verse hacia el final de la semana pasada.

La postura del Gobierno de defender el dólar por debajo de los $1.500 había alimentado expectativas de una eventual depreciación del peso, con impacto directo sobre la tasa de interés. Por eso, consideró que flexibilizar ese límite puede ayudar a descomprimir el mercado. “Al igual que con el ‘techo’ anterior en $1.400, relajar un poco el límite de $1.500 ayuda también a que la tasa comprima”.