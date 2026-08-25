El pueblo de Santa Fe ideal para unas escapadas entre historia, naturaleza y aventura

El pueblo de Santa Fe ideal para una escapada entre historia, naturaleza y aventura.

Para quienes durante las escapadas cortas busquen recorrer Argentina y prefieran alejarse de los lugares más concurridos y habituales del circuito turístico , existen pequeñas localidades que ofrecen alternativas ideales para una escapada de fin de semana . Entre ellas se encuentra Cayastá , un pintoresco pueblo ubicado en la provincia de Santa Fe.

País. El pueblo de Santa Fe donde la historia, la fe y las tradiciones se viven entre naturaleza

País. El pueblo de calles de arena y casonas antiguas que invita a desconectar junto a un río

Aunque Cayastá es ampliamente reconocido en Santa Fe por su importancia dentro de la historia provincial, todavía permanece como un destino poco explorado por turistas de otras partes de Argentina .

Precisamente por eso, este pequeño poblado aparece como una alternativa atractiva para quienes buscan desconectarse, disfrutar de la naturaleza y descansar , sin dejar de lado la posibilidad de conocer y descubrir parte del pasado histórico del país .

Una de las particularidades de Cayastá es su cercanía con las ruinas de la antigua ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz . El lugar también tiene un pasado vinculado con los pueblos originarios, ya que en 1742 funcionó como una reducción mocoví , comunidad indígena perteneciente al conjunto de los guaicurúes.

En cuanto al origen de su nombre, Cayastá proviene de una modificación fonética de la expresión “Kollastas”, término formado a partir de las palabras “Kolla” y “Astay”. Su significado puede interpretarse como “pueblo colla que se muda”.

Dónde queda Cayastá

Cayastá es una localidad perteneciente al departamento Garay, dentro de la provincia de Santa Fe. Se ubica aproximadamente a 82 kilómetros al norte de la capital provincial, con acceso a través de la Ruta Provincial 1, y se encuentra a unos 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El pueblo está emplazado en un entorno atravesado por el río San Javier, curso de agua que funciona como uno de los afluentes del río Paraná y que rodea buena parte de la localidad.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Cayastá?

Algunos de los lugares a conocer son:

Ruinas de Santa Fe La Vieja: en este sitio aún permanecen los vestigios de lo que fue la primera fundación de la ciudad de Santa Fe , realizada por Juan de Garay .

en este sitio aún permanecen los vestigios de lo que fue la , realizada por . Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe La Vieja: este espacio se encuentra integrado al área donde se ubican las ruinas y permite a los visitantes recorrer los restos de distintas edificaciones de la época colonial, entre ellas antiguas casas, conventos y edificios vinculados con la administración gubernamental. El predio también conserva réplicas de objetos utilizados en la vida cotidiana y restos humanos, elementos que permiten reconstruir y comprender cómo transcurría la vida de sus antiguos habitantes.

Reserva Provincial Cayastá: se trata de un espacio natural protegido de 300 hectáreas , creado para preservar los distintos ambientes que forman parte del valle de inundación del río Paraná. En su territorio se encuentran bosques ubicados en las riberas, pastizales, pajonales y abundante vegetación acuática , además de una notable diversidad de especies de flora y fauna.

se trata de un , creado para preservar los distintos ambientes que forman parte del valle de inundación del río Paraná. En su territorio se encuentran , además de una notable diversidad de especies de flora y fauna. Actividades náuticas y pesca deportiva: el río San Javier no solo permite disfrutar de un paisaje natural, sino que también brinda distintas alternativas recreativas. Entre ellas se encuentran los paseos en lancha, la práctica de actividades acuáticas y la pesca deportiva. El entorno se caracteriza, además, por conservar una importante presencia de flora y fauna autóctona.

Excursiones con guía: la localidad cuenta con un extenso entramado de islas y lagunas que puede explorarse acompañado por especialistas en turismo. Estos recorridos permiten entrar en contacto con la naturaleza, avistar aves, reptiles y mamíferos propios del litoral argentino y, al mismo tiempo, conocer más acerca de la diversidad biológica que caracteriza al área.

la localidad cuenta con un extenso entramado de que puede explorarse acompañado por especialistas en turismo. Estos recorridos permiten entrar en contacto con la naturaleza, y, al mismo tiempo, conocer más acerca de la que caracteriza al área. Conocer el centro del pueblo: una visita a Cayastá también puede incluir un recorrido tranquilo por su pequeño núcleo cívico, una propuesta ideal para ocupar una tarde. La tradicional costumbre de tomar unos mates en la plaza principal puede complementarse con una caminata por los comercios locales para comprar recuerdos y productos típicos.

Cómo llegar a Cayastá

Quienes viajen desde Buenos Aires hasta Cayastá en auto deben contemplar un recorrido de alrededor de seis horas, utilizando primero la Autopista Córdoba-Rosario y continuando posteriormente por la Ruta Provincial 1.

Como alternativa, es posible llegar a la ciudad de Santa Fe en avión o mediante servicios de micros de larga distancia y, una vez allí, completar el trayecto hasta Cayastá por la RP 1, conocida en ese sector como la Ruta de la Costa. Este último tramo puede realizarse en transporte público o mediante el alquiler de un vehículo.