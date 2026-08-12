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12 de agosto de 2026 - 18:21
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Escapadas: el rincón de Salta donde viven apenas 10 familias y sorprenden sus cascadas

Alejado de los circuitos tradicionales, este pueblo ofrece paisajes naturales, tranquilidad y un entorno ideal para quienes buscan conectarse con la naturaleza.

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viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Argentina ofrece numerosos destinos para hacer unas escapadas.

Argentina ofrece numerosos destinos para hacer unas escapadas.

Argentina ofrece numerosos destinos para hacer unas escapadas, aunque también esconde rincones menos difundidos que sorprenden por sus paisajes y atractivos naturales. A lo largo del país hay pueblos alejados de los circuitos populares, con propuestas que aún no se conocen tanto, pero que conquistan a quienes los visitan.

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Un claro ejemplo de estos destinos es Alemanía, un pequeño poblado de la provincia de Salta que quedó marcado por el cierre de su estación ferroviaria. En 1970 pasó por última vez un tren por sus vías, un hecho que significó el comienzo del declive de una localidad que alguna vez tuvo mayor movimiento y esplendor.

Durante su época de mayor crecimiento llegó a reunir unos 200 habitantes, mientras que en la actualidad apenas diez familias permanecen allí y mantienen viva la comunidad, convirtiéndolo en un refugio para quienes buscan tranquilidad.

Dónde se ubica Alemanía

Quienes tengan interés en visitar este pequeño poblado del departamento de Guachipas, en el centro de la provincia de Salta, deben tener en cuenta que se encuentra a 100 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Salta. A su vez, está ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Cafayate, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la provincia.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Alemanía?

Tal como se señaló, la antigua estación ferroviaria de esta localidad, hoy considerada un pueblo fantasma, fue restaurada y actualmente funciona como espacio para una feria de artesanías. Otro de los atractivos que conserva la zona es el Puente Ferroviario, cuya estructura permanece prácticamente intacta y permite apreciar cómo era el lugar durante sus años de mayor esplendor.

La propuesta turística de Alemanía no termina allí. Entre sus atractivos naturales se encuentra una cascada oculta, perfecta para quienes buscan disfrutar de un entorno tranquilo y en contacto con la naturaleza.

Conocida como “Cascada de Alemania”, la caída de agua alcanza unos 15 metros de altura y se encuentra inmersa en una zona de abundante vegetación. Para acceder al lugar, es necesario seguir el curso del río Las Conchas y atravesar el puente ferroviario mencionado anteriormente.

Cómo ir hasta Alemanía

Para quienes quieran conocer este rincón de Salta, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 68, un recorrido que además permite combinar la visita con una parada en Cafayate. Desde la capital provincial, el trayecto es de aproximadamente 114 kilómetros y demanda algo menos de dos horas de viaje en auto.

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