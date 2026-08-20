El pueblo de calles de arena y casonas antiguas que invita a desconectar junto a un río.

En distintos puntos de la Argentina existen destinos que, pese a estar próximos a grandes centros urbanos , todavía permanecen alejados de los circuitos turísticos. Entre ellos hay un pueblo de espíritu costero, caracterizada por sus calles arenosas y por conservar una particular atmósfera de estilo colonial . Agendalo para tus próximas escapadas.

Es San José del Rincón , una localidad integrada al corredor turístico de la Costa Santafesina y situada a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Santa Fe . Aunque obtuvo el reconocimiento oficial como ciudad en 2013 , todavía conserva buena parte de su esencia de pueblo, lo que le permite mantener una atmósfera serena y convertirse en un verdadero refugio de tranquilidad .

Rodeada por el paisaje fluvial, San José de Rincón ofrece numerosos espacios ideales para relajarse, conectarse con el entorno natural y compartir unos mates al aire libre. Para quienes prefieren propuestas más activas, una alternativa interesante es realizar una travesía en kayak por el arroyo Ubajay , una actividad que puede llevar aproximadamente una hora de recorrido.

San José del Rincón se encuentra en el sector centro-oriental de la provincia de Santa Fe , dentro del departamento La Capital. La localidad está situada a aproximadamente 15 kilómetros hacia el este de la capital provincial , mientras que desde la Ciudad de Buenos Aires el trayecto alcanza cerca de 490 kilómetros en sentido noroeste .

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San José de Rincón?

El centro de San José del Rincón conserva una apariencia que remite a otras épocas, gracias a sus calles sin pavimentar, abundante vegetación y viviendas antiguas. Este paisaje invita a recorrer la localidad sin apuro y disfrutar del ambiente sereno que la caracteriza. En el corazón de la ciudad se encuentra la plaza Brigadier López, principal punto de reunión, que está rodeada por distintos comercios y establecimientos gastronómicos.

En los alrededores de la plaza se pueden apreciar diferentes construcciones de valor patrimonial, entre ellas la iglesia Nuestra Señora del Carmen, un templo con aproximadamente dos siglos de antigüedad que fue reconocido como monumento histórico provincial. Otro de los sitios destacados es el Museo Regional y Tradicional de la Costa, espacio dedicado a preservar y difundir la historia de la región y el legado de los pueblos originarios que habitaron el territorio.

Entre los principales encantos de San José del Rincón se encuentra el arroyo Ubajay, cuya presencia acompaña el borde costero de la localidad hasta desembocar en el río Colastiné. En sus alrededores se concentran diferentes propuestas para los visitantes, como la playa, el camping, la costanera y la bajada de embarcaciones, desde donde es posible adentrarse en el arroyo y contemplar desde el agua la diversidad de flora y fauna característica de la zona.

Cómo llegar a San José de Rincón

Si el viaje parte desde la Ciudad de Buenos Aires y se realiza en auto, el recorrido hasta San José del Rincón resulta bastante sencillo. Primero, se debe circular por la Autopista Panamericana/Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario y, posteriormente, continuar por la Autopista Rosario-Santa Fe hasta arribar a la capital santafesina.

Una vez allí, el trayecto continúa por la Avenida de Circunvalación, para luego atravesar el río mediante el Puente Gobernador Oroño/Ruta Nacional 168. Finalmente, se toma la Ruta Provincial 1, que conduce hasta la localidad. En total, el desplazamiento demanda aproximadamente cinco horas y media en auto.