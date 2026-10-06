7 de octubre en Jujuy, día no laborable: qué dice la ley por el Día de la Virgen

La Virgen de Río Blanco convoca nuevamente a miles de feligreses en Jujuy . El 7 de octubre es día no laborable y habrá misas, peregrinación y procesión.

El 7 de octubre en Jujuy no es un feriado provincial, sino un día no laborable establecido por ley en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, Madre y Patrona de los jujeños. La diferencia no es solamente una cuestión de palabras: determina quiénes tienen obligatoriamente la jornada sin actividad y para quiénes la decisión queda en manos del empleador.

Jujuy. Virgen de Río Blanco: comenzó la novena y el domingo será la primera peregrinación

Jujuy. Hoy comienza la novena a la Virgen de Río Blanco: cronograma completo de peregrinaciones

Cada octubre, Jujuy vuelve a caminar hacia Río Blanco. Familias enteras, adultos mayores, jóvenes y niños acompañan una devoción que forma parte de la identidad religiosa y cultural de la provincia. Este miércoles 7 será el punto central de un mes marcado por las peregrinaciones y por una tradición que atraviesa generaciones.

Y en medio de esa celebración aparece una pregunta habitual: ¿el 7 de octubre es feriado o día no laborable? La respuesta está expresamente contemplada en la legislación provincial.

La Ley Provincial N.º 4059, publicada en el Boletín Oficial , diferencia claramente los feriados de los días no laborables.

Su artículo 1 establece como feriados provinciales:

23 de agosto

lunes de Carnaval

En cambio, el artículo 2 incorpora expresamente los dais no laborables:

7 de octubre entre los días no laborables de la provincia ,

, 18 de noviembre

martes de Carnaval.

La diferencia aparece en el artículo 3: mientras los feriados provinciales deben observarse obligatoriamente tanto en la actividad pública como privada, los días no laborables son obligatorios para el sector público y optativos para el sector privado.

Por lo tanto, este miércoles la administración pública provincial no tendrá actividad habitual. En los establecimientos educativos tampoco habrá clases, mientras que para comercios y otras actividades privadas la jornada es optativa y dependerá de cada empleador.

De esta manera, el 7 de octubre permite que buena parte de la comunidad pueda participar de una de las manifestaciones de fe más importantes de Jujuy.

Un día para caminar junto a la Patrona de Jujuy

La celebración comenzará cuando todavía no haya salido el sol.

A las 5 de la mañana, la imagen de la Virgen partirá desde la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy y será llevada caminando hacia el Santuario de Río Blanco, como ocurre durante las peregrinaciones de octubre. Allí será recibida para comenzar las celebraciones de la jornada.

Durante la mañana habrá misas en el Santuario a las:

7:00 | 8:30 | 10:30 | 12:00

Además, el Santo Rosario se rezará a las 6:30. Por la noche habrá una última misa en Río Blanco a las 20:00.

Por la tarde, la Virgen recorrerá el centro de Jujuy

La celebración tendrá un segundo momento muy especial desde las 17 horas, cuando comiencen las actividades en la Catedral.

La tradicional procesión con la imagen coronada de la Virgen recorrerá las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear, para regresar posteriormente por Sarmiento hasta la Catedral. Comerciantes ubicados sobre el recorrido también fueron invitados a ornamentar sus vidrieras en honor a la Patrona.

Después de la procesión, el obispo César Daniel Fernández presidirá la misa concelebrada en la Catedral.

La jornada terminará con música: habrá una cantata en honor a la Virgen, con la presentación de César y su Grupo Felicidad.

“Vamos a tener realmente una auténtica fiesta en honor a nuestra madre”, expresó el párroco de la Catedral, Manuel Alfaro, al anticipar una de las jornadas más significativas del calendario religioso jujeño.

Cómo siguen las peregrinaciones de octubre

El Día de la Virgen no marca el final de las actividades. Durante todo octubre continuarán las tradicionales caminatas hacia Río Blanco. En los domingos, la imagen parte desde la Catedral a las 5 de la mañana, mientras que las misas en el Santuario se celebran a las 7, 8:30, 10:30, 12, 18 y 19:30.

Domingo 11 de octubre: segunda peregrinación. Caminan las familias de toda la provincia y las parroquias de la Diócesis .

segunda peregrinación. Caminan las . Domingo 18 de octubre: tercera peregrinación. Será el Día de la Familia y las Misiones , con bendición de las madres y peregrinación de personas enfermas .

tercera peregrinación. Será el , con bendición de las madres y peregrinación de . Domingo 25 de octubre: cuarta peregrinación. Será la jornada de los jóvenes y los grupos de la Divina Misericordia .

cuarta peregrinación. Será la jornada de . Sábado 31 de octubre: peregrinarán gauchos y paisanas de los distintos fortines. El Rosario será a las 10:30 y la misa y bendición, a las 11.

Las celebraciones concluirán el domingo 1 de noviembre con la Fiesta Patronal del pueblo de Río Blanco, con misas a las 8:30, 10 y 19:30. Después de la celebración de las 10 se realizará la tradicional procesión y desfile.

Octubre vuelve así a tener un significado particular para Jujuy. Más allá de si la ley lo denomina feriado o día no laborable, el 7 de octubre es, para miles de jujeños, el día de volver a encontrarse con su Patrona.