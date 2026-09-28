lunes 28 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2026 - 21:52
Jujuy.

Virgen de Río Blanco: comenzó la novena y el domingo será la primera peregrinación

Inició la novena de la Virgen de Río Blanco y la comunidad se prepara para la primera peregrinación del domingo, que reunirá a fieles de toda la región.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
Virgen de Río Blanco: comenzó la novena

Virgen de Río Blanco: comenzó la novena

Virgen de Río Blanco: comenzó la novena

Virgen de Río Blanco: comenzó la novena

Lee además
Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)
Jujuy.

Hoy comienza la novena a la Virgen de Río Blanco: cronograma completo de peregrinaciones
Virgen de Río Blanco: este domingo comienzan las actividades y se esperan miles de peregrinos en octubre video
Jujuy

Virgen de Río Blanco: este domingo será la entronización y se esperan miles de peregrinos en octubre

La novena, un tiempo para “resetear el GPS”

El padre explicó que la novena representa un momento especial para la comunidad y lo definió como un “tiempo de Dios”, un tiempo propicio para detenerse y reflexionar.

“Este es el tiempo para reconciliarse con Dios, para repensar la vida, para reorientarla”. “Este es el tiempo para reconciliarse con Dios, para repensar la vida, para reorientarla”.

A través de una comparación con el GPS, el padre Macagno explicó que las personas también pueden perder el rumbo y que estos días sirven para volver a encontrarlo.

“Estos días de la novena son días para resetear el GPS y reorientar la vida”.

Comienzan las peregrinaciones

El próximo domingo será la primera peregrinación y anticipó una importante participación de fieles.

El primer domingo peregrinará la comunidad de Palpalá y San Salvador de Jujuy. El segundo domingo será el turno de peregrinos de toda la provincia, mientras que el tercer domingo estará dedicado a los enfermos y el cuarto domingo, a los jóvenes.

Además, el 7 de octubre habrá actividades durante la mañana y la tarde, a las 17 se realizará una celebración en la Catedral, donde se encuentra la imagen coronada.

Virgen de Río Blanco: el domingo será la primera peregrinación

Virgen de Río Blanco: el domingo será la primera peregrinación

Vigilia, música y cambio de manto

El martes 6 de octubre, después de la novena, se realizará el tradicional cambio de manto de la Virgen.

Luego comenzará la vigilia en honor a Nuestra Madre, con números musicales, la participación de copleras y una música inédita preparada como ofrenda a la Virgen y en el marco de la próxima visita del papa León XIV.

“Estamos muy entusiasmados con esa vigilia también”, expresó el sacerdote.

El padre Macaño explicó además que cada año se elige un manto adecuado al momento que atraviesa la Iglesia.

La misa central será el 7 de octubre

La celebración central está prevista para el miércoles 7 de octubre a las 8:30, con la llegada de la imagen peregrina.

La misa será presidida por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, según indicó el padre Macagno, quien anticipó una importante concurrencia de fieles.

Los fieles también acompañan el camino

Durante la jornada, Canal 4 dialogó con los peregrinos que se acercaron al santuario.

Una de las mujeres contó que llegó desde Chalican, acompañada por su comunidad, y destacó la emoción de comenzar este camino hacia la celebración.

“Es una emoción más grande para todos los jujeños. Es la segunda vez que vengo, así que vengo a pedir por mi familia y por todo el país, especialmente”.

Otra de las fieles, oriunda de Río Blanco, contó que participa del grupo de catequesis y que su comunidad recibió a los peregrinos.

Las misas serán transmitidas por YouTube

Finalmente, el padre Macaño informó que las misas centrales de todos los domingos y la celebración del 7 de octubre serán transmitidas a través del canal de YouTube del Santuario de Río Blanco y Paypaya.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy comienza la novena a la Virgen de Río Blanco: cronograma completo de peregrinaciones

Virgen de Río Blanco: este domingo será la entronización y se esperan miles de peregrinos en octubre

Este domingo será la entronización de la imagen de la Virgen de Río Blanco

Las más leídas

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza
Jujuy.

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza

Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pago de sueldos a estatales de Jujuy

Gimnasia de Jujuy empató ante San Martín de Tucumán
Deportes.

Gimnasia de Jujuy remontó frente a San Martín de Tucumán y terminó 2 a 2

Accidente en av. Bolivia: un joven perdió la vida tras ser aplastado por la carroza  video
Jujuy.

Tragedia en avenida Bolivia: "La carroza cayó con todo su peso sobre él", dijeron desde la Policía

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel