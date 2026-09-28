Virgen de Río Blanco: comenzó la novena y el domingo será la primera peregrinación

La comunidad del Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya comenzó el camino hacia la celebración de su patrona, Nuestra Madre, la Virgen del Rosario. En diálogo con Canal 4 , el párroco Germán Macagno habló del inicio de la novena y detalló las actividades previstas para los próximos días.

Jujuy Virgen de Río Blanco: este domingo será la entronización y se esperan miles de peregrinos en octubre

Jujuy. Hoy comienza la novena a la Virgen de Río Blanco: cronograma completo de peregrinaciones

El padre explicó que la novena representa un momento especial para la comunidad y lo definió como un “tiempo de Dios” , un tiempo propicio para detenerse y reflexionar.

“Este es el tiempo para reconciliarse con Dios, para repensar la vida, para reorientarla”. “Este es el tiempo para reconciliarse con Dios, para repensar la vida, para reorientarla”.

A través de una comparación con el GPS, el padre Macagno explicó que las personas también pueden perder el rumbo y que estos días sirven para volver a encontrarlo.

“Estos días de la novena son días para resetear el GPS y reorientar la vida”.

Comienzan las peregrinaciones

El próximo domingo será la primera peregrinación y anticipó una importante participación de fieles.

El primer domingo peregrinará la comunidad de Palpalá y San Salvador de Jujuy. El segundo domingo será el turno de peregrinos de toda la provincia, mientras que el tercer domingo estará dedicado a los enfermos y el cuarto domingo, a los jóvenes.

Además, el 7 de octubre habrá actividades durante la mañana y la tarde, a las 17 se realizará una celebración en la Catedral, donde se encuentra la imagen coronada.

Virgen de Río Blanco: el domingo será la primera peregrinación

Vigilia, música y cambio de manto

El martes 6 de octubre, después de la novena, se realizará el tradicional cambio de manto de la Virgen.

Luego comenzará la vigilia en honor a Nuestra Madre, con números musicales, la participación de copleras y una música inédita preparada como ofrenda a la Virgen y en el marco de la próxima visita del papa León XIV.

“Estamos muy entusiasmados con esa vigilia también”, expresó el sacerdote.

El padre Macaño explicó además que cada año se elige un manto adecuado al momento que atraviesa la Iglesia.

La misa central será el 7 de octubre

La celebración central está prevista para el miércoles 7 de octubre a las 8:30, con la llegada de la imagen peregrina.

La misa será presidida por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, según indicó el padre Macagno, quien anticipó una importante concurrencia de fieles.

Los fieles también acompañan el camino

Durante la jornada, Canal 4 dialogó con los peregrinos que se acercaron al santuario.

Una de las mujeres contó que llegó desde Chalican, acompañada por su comunidad, y destacó la emoción de comenzar este camino hacia la celebración.

“Es una emoción más grande para todos los jujeños. Es la segunda vez que vengo, así que vengo a pedir por mi familia y por todo el país, especialmente”.

Otra de las fieles, oriunda de Río Blanco, contó que participa del grupo de catequesis y que su comunidad recibió a los peregrinos.

Las misas serán transmitidas por YouTube

Finalmente, el padre Macaño informó que las misas centrales de todos los domingos y la celebración del 7 de octubre serán transmitidas a través del canal de YouTube del Santuario de Río Blanco y Paypaya.