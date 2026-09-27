Virgen de Río Blanco: este domingo será la entronización y se esperan miles de peregrinos en octubre

Virgen de Río Blanco: este domingo comienzan las actividades y se esperan miles de peregrinos en octubre

Jujuy empieza a prepararse para uno de los meses más importantes de su calendario religioso, e ste domingo 27 de septiembre comenzarán las actividades en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya , con la entronización de la imagen desde las 19hs , mientras que desde el lunes se desarrollará la novena que dará paso a las tradicionales peregrinaciones de octubre.

En bicicleta llevará a la Virgen de Rio Blanco a Santiago del Estero

Gran devoción de los jujeños a la virgen de Rio Blanco.

En diálogo con Canal 4 , el Obispo de Jujuy, César Daniel Fernández , adelantó cómo se prepara la Iglesia para recibir nuevamente a miles de fieles y confirmó un cambio importante: las peregrinaciones que salgan desde la Catedral partirán a las 5 de la mañana .

“ Ya estamos arrimándonos a octubre, que siempre nos llena de tanta alegría por todo lo que significa para nuestra fe, las peregrinaciones y el cariño inmenso a la Virgen que le tiene el pueblo jujeño ”, expresó Fernández.

El calendario comenzará este domingo 27 de septiembre con la entronización de la imagen de la Virgen en el Santuario de Río Blanco. La misa será a las 19.30 y estará presidida por el padre Germán Maccagno.

Un día después, el lunes 28, comenzará la novena. En el Santuario se rezará diariamente desde las 19 y la misa será a las 19.30, con la participación de diferentes comunidades parroquiales hasta el martes 6 de octubre.

“Todo está dispuesto como cada año: los horarios de misa, las peregrinaciones de los domingos y el 7 de octubre” “Todo está dispuesto como cada año: los horarios de misa, las peregrinaciones de los domingos y el 7 de octubre”

La primera gran peregrinación será el domingo 4 de octubre, destinada a las familias y parroquias de San Salvador de Jujuy y Palpalá.

Las peregrinaciones saldrán a las 5 de la mañana

Uno de los puntos destacados por Fernández es el horario de partida desde la Catedral. Este año, la salida será a las 5 de la mañana, una hora antes de lo que se realizaba en otras oportunidades.

El Obispo explicó que la modificación busca evitar inconvenientes con la llegada al Santuario y permitir que los peregrinos puedan caminar con mayor tranquilidad antes de las celebraciones.

“Cuando salían a las 6 de la mañana llegaban casi cerca de las 9, siendo que la misa estaba prevista a las 8.30. Entonces eso complicaba demasiado toda la infraestructura y la logística que los recibe”, explicó.

Por ese motivo, señaló: “Hemos adelantado. Preferimos que lleguen más tranquilos y, si es mejor, antes y no tarde, porque después se complica”.

La organización de cada jornada incluye además el trabajo de distintas instituciones para ordenar la llegada de los fieles, el tránsito y los servicios en los alrededores del Santuario.

Virgen de Río Blanco: este domingo comienzan las actividades y se esperan miles de peregrinos en octubre

Esperan miles de peregrinos durante octubre

Fernández explicó que resulta difícil anticipar una cifra exacta de asistentes, aunque señaló que la convocatoria de los últimos años permite establecer una referencia. “No podemos prever, pero entendemos que la media de todos los años son 50 mil personas, más o menos”, indicó.

El Obispo también destacó que la devoción excede los límites de la provincia.

“Hay muchos peregrinos que vienen de Tucumán, colectivos que vienen de Buenos Aires” “Hay muchos peregrinos que vienen de Tucumán, colectivos que vienen de Buenos Aires”

Cada octubre, el Santuario se convierte en punto de encuentro de fieles provenientes de diferentes localidades de Jujuy y de otras provincias.

El cronograma de las peregrinaciones de octubre

Las principales jornadas previstas para este año son:

Domingo 4 de octubre: peregrinan las familias y parroquias de Capital y Palpalá.

peregrinan las familias y parroquias de Capital y Palpalá. Miércoles 7 de octubre: festividad de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Peregrinarán los fieles y la celebración principal contará con el arzobispo de Salta, invitado por Fernández.

festividad de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Peregrinarán los fieles y la celebración principal contará con el arzobispo de Salta, invitado por Fernández. Domingo 11 de octubre: peregrinación de las familias de la provincia y parroquias de toda la Diócesis.

peregrinación de las familias de la provincia y parroquias de toda la Diócesis. Domingo 18 de octubre: jornada de las familias y las misiones, bendición de las madres y peregrinación de los enfermos.

jornada de las familias y las misiones, bendición de las madres y peregrinación de los enfermos. Domingo 25 de octubre: peregrinación de los jóvenes y grupos de la Divina Misericordia.

peregrinación de los jóvenes y grupos de la Divina Misericordia. Sábado 31 de octubre: peregrinarán gauchos y paisanas de los distintos fortines y organizaciones gauchas.

Durante los domingos de peregrinación habrá misas a las 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30, además del rezo del Rosario a las 6.30 y 19.

El 7 de octubre, la jornada central

El miércoles 7 de octubre tendrá lugar una de las celebraciones centrales del calendario, al conmemorarse el día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, Patrona de Jujuy.

Fernández confirmó que invitó especialmente al arzobispo de Salta para presidir la celebración. “Este año lo he invitado al arzobispo de Salta para que presida esta celebración”, anticipó el Obispo. La jornada estará precedida por la vigilia del martes 6, que incluirá el tradicional cambio de manto, oraciones y cantos a María.

La devoción también llegará a Buenos Aires

La celebración no quedará solamente en Jujuy. Fernández contó que cada año visita a los jujeños residentes en Buenos Aires durante octubre y que en esta oportunidad habrá un encuentro especial el 23 de octubre en Luján.

“A la gente que está en Buenos Aires todos los años la visito en octubre y hacemos una celebración para los jujeños que viven allá. Este año lo vamos a hacer en Luján, el 23 de octubre” “A la gente que está en Buenos Aires todos los años la visito en octubre y hacemos una celebración para los jujeños que viven allá. Este año lo vamos a hacer en Luján, el 23 de octubre”

Será otra expresión de una devoción que atraviesa generaciones y distancias y que, como cada año, volverá a tener su centro en Río Blanco. “Octubre siempre nos llena de tanta alegría por todo lo que significa para nuestra fe y por el cariño inmenso que el pueblo jujeño le tiene a la Virgen”, resumió César Fernández.