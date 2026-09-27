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27 de septiembre de 2026 - 11:43
Jujuy.

Alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia

Tras registrarse 13 focos en los Valles y el Ramal, las autoridades anunciaron un alerta por las condiciones climáticas que elevan al máximo el peligro de fuego.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo).

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Esta advertencia cobra especial relevancia tras la agitada jornada del sábado, cuando se registraron 13 incendios forestales repartidos entre las regiones de los Valles y el Ramal. La rápida intervención de las cuadrillas de brigadistas y personal de emergencias permitió contener gran parte de las llamas, pero el escenario actual exige extremar las precauciones.

Alerta por peligrosidad de incendios en toda la provincia

Alerta por peligrosidad de incendios en toda la provincia

Un escenario de alta vulnerabilidad

Las condiciones meteorológicas marcadas por altas temperaturas, bajos porcentajes de humedad relativa, la sequía acumulada en la vegetación y las ráfagas de viento convierten a cualquier foco en una amenaza de propagación voraz. En las zonas del Ramal y los Valles, donde la biomasa seca es abundante, las llamas pueden avanzar a gran velocidad y salirse de control en cuestión de minutos.

La peligrosidad no solo radica en la pérdida de biodiversidad y el daño irreversible a la flora y fauna autóctona, sino también en el riesgo inminente para las viviendas, áreas productivas y la salud de las poblaciones rurales y urbanas expuestas al humo.

Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo).

Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo).

Recomendaciones clave para la población

Dado que más del 90% de los incendios forestales son causados por la acción humana —ya sea por negligencia o intencionalidad—, las autoridades recuerdan a la comunidad las siguientes medidas preventivas:

  • No realizar quemas de pastizales, restos de poda ni basura en ninguna circunstancia.
  • Evitar encender fuego al aire libre y, en caso de hacer un asado en zonas permitidas, asegurarse de apagar las brasas por completo con abundante agua y tierra.
  • No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforos encendidos desde vehículos o al caminar por la vía pública.
  • Mantener limpios los alrededores de las viviendas en zonas rurales o de interfaz.

Ante la presencia de humo o de cualquier foco ígneo, se solicita a la población comunicarse de inmediato a las líneas de emergencia 911.

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