domingo 27 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de septiembre de 2026 - 11:07
Jujuy.

San Pedro: cuatro personas resultaron heridas tras un fuerte vuelco

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana cerca del cementerio de La Esperanza en San pedro de Jujuy. Los cuatro ocupantes fueron asistidos por el SAME.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
San Pedro: cuatro personas resultaron heridas tras un fuerte vuelco (imagen realizada con IA)

San Pedro: cuatro personas resultaron heridas tras un fuerte vuelco (imagen realizada con IA)

Lee además
Violento choque y vuelco en San Antonio 
Jujuy.

Violento vuelco y choque en San Antonio: el conductor quedó atrapado en la camioneta
Cortes programados de energia (imagen ilustrativa)
Servicios.

Interrupciones programadas de energía en San Pedro y Monterrico este jueves

El vehículo sufrió importantes daños como consecuencia del vuelco y quedó sobre la calzada, lo que motivó la intervención de efectivos policiales y personal del SAME, que acudieron para atender a los ocupantes.

Cuatro personas viajaban en el vehículo

De acuerdo con la información preliminar conocida durante las primeras horas de este domingo, en el automóvil viajaban cuatro personas. Todas fueron evaluadas por los equipos médicos que llegaron hasta el lugar y, en principio, las lesiones no serían de gravedad.

Hasta el momento no se difundieron las edades ni las identidades de los involucrados. Tampoco se informó oficialmente si alguno de ellos debió permanecer internado para estudios posteriores.

Investigan por qué volcó el automóvil

Uno de los puntos que todavía resta establecer es qué ocurrió en los segundos previos al accidente. Las autoridades trabajan para determinar por qué el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando cerca del cementerio de La Esperanza.

Por el momento no se informó sobre la participación de otro vehículo, ni se difundieron resultados de pericias o controles realizados a los ocupantes. La causa del vuelco continúa bajo investigación.

El vehículo quedó con importantes daños

Las primeras imágenes del lugar muestran al automóvil seriamente dañado luego del siniestro. El operativo se desplegó durante la mañana con presencia de policías y personal sanitario, mientras se realizaban las tareas necesarias para asistir a los ocupantes y ordenar el sector.

La información continúa siendo preliminar y se espera que durante las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones sobre la mecánica del accidente y la evolución de las cuatro personas involucradas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Violento vuelco y choque en San Antonio: el conductor quedó atrapado en la camioneta

Interrupciones programadas de energía en San Pedro y Monterrico este jueves

Siete personas resultaron heridas tras un vuelco en La Quiaca

La carroza que emociona: el homenaje a Malvinas del CPA de San Pedro

Alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia

Lo que se lee ahora
FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó por primera vez en Carruaje
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó el primer premio en Carruaje

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Entrega de premios en Ciudad Cultural.
Jujuy.

Con la entrega de premios terminó la edición 75 de la FNE 2026: reviví todos los momentos de la última noche

La EET Nº1 Savio de Palpalá se quedó con el primer premio en Carroza Técnica 
Jujuy.

FNE 2026: la EET Nº1 Savio de Palpalá se quedó con el 1er premio en Carroza Técnica

FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó por primera vez en Carruaje
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó el primer premio en Carruaje

El Colegio del Salvador ganó en la categoría Carroza
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio del Salvador ganó el primer premio en carroza y celebró sus 90 años de historia en Jujuy

Incendio en Alto Comedero: el fuego afecta a varios sectores y aseguran que está fuera de control
Jujuy.

Incendio en Alto Comedero: el fuego afecta a varios sectores y aseguran que está "fuera de control"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel