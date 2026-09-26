sábado 26 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de septiembre de 2026 - 18:08
Jujuy.

Incendio en Alto Comedero: el fuego afecta a varios sectores y aseguran que está "fuera de control"

Bomberos Voluntarios San Florián y la Brigada de Incendios Forestales trabajan para combatir distintos focos registrados en Alto Comedero.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
incendio en alto comedero
Lee además
Tucumán: un adolescente prendió fuego a su expareja y fue detenido. 
Policiales.

Tucumán: un adolescente prendió fuego a su expareja y fue detenido

Desde Bomberos Voluntarios San Florián indicaron que uno de los focos más preocupantes se encuentra en inmediaciones de Unión Bus y señalaron que la situación se encuentra “muy fuera de control”.

Trabajan en varios puntos de Alto Comedero

Las tareas de los bomberos se desarrollan simultáneamente en diferentes zonas del populoso sector capitalino.

Además del incendio registrado en inmediaciones de Unión Bus, los equipos también realizaron intervenciones en sectores próximos al Parque Belgrano y en la zona de las 150 Hectáreas.

La extensión de los focos obliga a mantener un operativo permanente y distribuir los recursos disponibles entre los distintos puntos afectados.

Operativo conjunto para contener las llamas

Bomberos Voluntarios San Florián trabajan de manera conjunta con personal de la Brigada de Incendios Forestales, con el objetivo de frenar la propagación del fuego y controlar los sectores alcanzados.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre daños materiales ocasionados por el incendio y se desconocen las causas que habrían originado los distintos focos.

La situación continúa en desarrollo y los equipos permanecen trabajando en Alto Comedero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tucumán: un adolescente prendió fuego a su expareja y fue detenido

Las más leídas

Constanza Lastra Errasti, es la nueva Representante de los Estudiantes 2026
Emoción.

Constanza Lastra Errasti es la Embajadora Nacional de los Estudiantes 2026

Entrega de premios en Ciudad Cultura.
Jujuy.

Llegó el último día de la FNE: empezó la entrega de premios en Ciudad Cultural

Reparación de acueducto (imagen de archivo)
Jujuy.

Corte de agua en San Salvador de Jujuy por la rotura de un acueducto: qué barrios están afectados

Después de 10 años, Santiago del Estero vuelve a tener una Representante Nacional video
FNE.

Después de 10 años, Santiago del Estero vuelve a tener una Representante Nacional

Constanza Lastra. video
Jujuy.

FNE 2026: "Estoy muy emocionada, no me lo esperaba", dijo Constanza, la nueva Representante Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel