Incendio en Alto Comedero: el fuego afecta a varios sectores y aseguran que está "fuera de control"

Un importante incendio está afectando a distintos sectores de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, y mantiene desplegados a equipos de emergencia para intentar contener el avance de las llamas.
Desde Bomberos Voluntarios San Florián indicaron que uno de los focos más preocupantes se encuentra en inmediaciones de Unión Bus y señalaron que la situación se encuentra “muy fuera de control”.
Trabajan en varios puntos de Alto Comedero
Las tareas de los bomberos se desarrollan simultáneamente en diferentes zonas del populoso sector capitalino.
Además del incendio registrado en inmediaciones de Unión Bus, los equipos también realizaron intervenciones en sectores próximos al Parque Belgrano y en la zona de las 150 Hectáreas.
La extensión de los focos obliga a mantener un operativo permanente y distribuir los recursos disponibles entre los distintos puntos afectados.
Operativo conjunto para contener las llamas
Bomberos Voluntarios San Florián trabajan de manera conjunta con personal de la Brigada de Incendios Forestales, con el objetivo de frenar la propagación del fuego y controlar los sectores alcanzados.
Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre daños materiales ocasionados por el incendio y se desconocen las causas que habrían originado los distintos focos.
La situación continúa en desarrollo y los equipos permanecen trabajando en Alto Comedero.
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