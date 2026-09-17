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17 de septiembre de 2026 - 17:05
Policiales.

Tucumán: un adolescente prendió fuego a su expareja y fue detenido

Un joven de 17 años fue detenido en Tucumán, acusado de haber prendido fuego a su expareja, de 24, durante una discusión en una casa de Lastenia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tucumán: un adolescente prendió fuego a su expareja y fue detenido.&nbsp;

Tucumán: un adolescente prendió fuego a su expareja y fue detenido. 

Una discusión terminó en un violento ataque en Lastenia, Tucumán: un adolescente de 17 años quedó detenido, acusado de prender fuego a su expareja, de 24. La víctima sufrió graves quemaduras en la cara, el cuello y el tórax y debió volver a ser internada.

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Un joven de 17 años quedó imputado en Tucumán, acusado de prender fuego a su pareja, de 24 años, durante una discusión por celos en una casa de la ciudad de Lastenia.

La joven sufrió graves quemaduras en la cara, el cuello y el tórax como consecuencia del ataque. Fue asistida por sus familiares y trasladada a un centro de salud. Si bien había recibido el alta médica el lunes, este martes tuvo que volver a ser internada en el Hospital Eva Perón.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30 del domingo, según informó el Ministerio Público Fiscal de Tucumán. La mujer llegó al domicilio del barrio La Cerámica, donde convivía con el adolescente de 17 años, y poco después ambos protagonizaron una discusión. En ese contexto, el joven habría amenazado con prender fuego la ropa de la víctima.

Según expuso durante la audiencia la auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa, el adolescente habría sacado ropa de un ropero, buscado una botella de alcohol y vuelto a la habitación.

La funcionaria, que representa a la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, señaló que, en medio de la discusión, la víctima le dijo que seguiría adelante con su vida y le pidió que hiciera lo mismo.

Según la acusación, el adolescente arrojó alcohol sobre el rostro de la joven y encendió el líquido con un encendedor. El fuego le provocó quemaduras desde el mentón hasta el pecho. La mujer fue auxiliada por sus familiares, mientras que el acusado huyó y posteriormente fue localizado y detenido.

Por el ataque, la fiscalía imputó al adolescente por tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. En ese sentido, los investigadores consideraron que la utilización de fuego refleja “un desprecio por la vida de la víctima y un alto nivel de agresividad.

Tucumán: qué dijo la fiscal tras el ataque

La audiencia se llevó a cabo este martes a puertas cerradas, a pedido de la defensa. Durante su exposición, Pedrosa remarcó que para determinar la calificación legal se tuvo en cuenta tanto el uso del fuego como la zona del cuerpo alcanzada, al tratarse de una región vital. “Se valora especialmente (...) la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte”, señaló.

En su exposición, la auxiliar de fiscal también ubicó el ataque dentro de un contexto de violencia de género, al remarcar que la víctima y el imputado eran pareja y convivían. Pedrosa sostuvo que esa relación desigual habría sido aprovechada por el adolescente, quien “prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida, mientras discutían”. Por ese motivo, consideró que debe tenerse en cuenta la extrema violencia y la gravedad del hecho.

Como medida preventiva, la Justicia ordenó que el adolescente permanezca 30 días alojado en el instituto socioeducativo Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz.

Durante la audiencia, la fiscalía había pedido una detención preventiva de tres meses, junto con la realización de estudios, cursos sobre género y un tratamiento psicológico.

Finalmente, la Justicia fijó el alojamiento preventivo en 30 días, aunque sí aceptó los otros requerimientos y dispuso que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia implemente esas medidas.

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