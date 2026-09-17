Récord en Argentina: secuestraron 52 kilos de éxtasis y detuvieron a tres personas

Como resultado de un operativo desarrollado de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad Nacional y la DEA de Estados Unidos , las autoridades secuestraron 52 kilos de éxtasis (MDMA) de alta pureza que estaban escondidos en diferentes sectores de un vehículo ubicado en la Terminal Zárate , en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la cantidad incautada, el cargamento habría permitido elaborar cerca de un millón de pastillas de éxtasis . El procedimiento representa, hasta el momento, el mayor decomiso de drogas sintéticas realizado en la Argentina .

El hallazgo del cargamento se produjo como resultado de una investigación de alta complejidad encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina , organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional. En el operativo intervino la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico , en conjunto con la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

Las pesquisas comenzaron en marzo de este año , luego de que la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos proporcionara datos vinculados con las operaciones de una organización criminal transnacional que intentaba ingresar al país un importante volumen de drogas sintéticas.

Con esos datos como punto de partida, los investigadores profundizaron el seguimiento de la estructura de la organización y de los individuos que estarían involucrados tanto en la recepción como en las tareas logísticas relacionadas con el cargamento.

Bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), efectivos especializados de la Policía Federal Argentina (PFA) y agentes de Aduana llevaron adelante la inspección del vehículo.

Cómo detectaron la droga oculta

Durante el procedimiento, los equipos de inspección no intrusiva permitieron advertir densidades inusuales en distintos sectores internos del rodado que no coincidían con su configuración estructural original. Ante este indicio, los investigadores realizaron una requisa exhaustiva para determinar qué se encontraba oculto en esas cavidades.

En una primera etapa de la inspección, los agentes localizaron 20 kilos de una sustancia de apariencia sólida, granulada y cristalina, cuyo examen confirmó la presencia de MDMA. Luego, tras desmontar otras partes del vehículo, se encontraron 32 kilos más, por lo que el cargamento decomisado alcanzó un total de 52 kilogramos.

Las pericias efectuadas sobre el material determinaron que correspondía a MDMA con un elevado nivel de pureza. Según la cantidad incautada, el cargamento habría permitido elaborar alrededor de un millón de pastillas de éxtasis.

Tras el descubrimiento del cargamento, las pesquisas siguieron adelante para identificar a los diferentes miembros de la organización criminal, establecer cómo se distribuían sus funciones y determinar las responsabilidades relacionadas con la recepción y el movimiento de la droga dentro de la Argentina.

Las detenciones y los allanamientos tras el hallazgo

El avance de la investigación derivó en la detención de tres personas: un ciudadano mexicano, otro de nacionalidad venezolana y un argentino. Según la hipótesis de los investigadores, uno de ellos había llegado al país específicamente para participar en la recepción del vehículo, mientras que los otros dos habrían desempeñado distintos roles dentro de las tareas operativas y logísticas de la organización.

En el marco de las pesquisas, también se llevaron a cabo operativos de allanamiento en diferentes propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta. Como resultado de estas medidas, los investigadores incautaron teléfonos celulares, documentación y otros objetos considerados relevantes para el expediente, que ahora serán analizados mediante las pericias correspondientes.

Por otra parte, la Justicia ordenó la captura internacional de otro ciudadano mexicano, quien aparece mencionado en la investigación como una de las personas involucradas en la coordinación del retiro del vehículo y su posterior traslado.

El trabajo investigativo no se limitó al secuestro del cargamento, sino que también permitió profundizar en la estructura de la organización delictiva, identificando a sus diferentes integrantes y los distintos niveles que intervenían en la operación.

A su vez, las tareas contaron con el respaldo de las capacidades desarrolladas mediante el Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), una iniciativa que recibe el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos.

El refuerzo de los controles contra las drogas sintéticas

Entre las medidas implementadas se contemplaron jornadas de capacitación destinadas a mejorar la identificación de drogas sintéticas y la fiscalización de cargas, junto con la elaboración de estudios estratégicos centrados en las rutas utilizadas para trasladar sustancias del tipo éxtasis desde Europa hacia el Cono Sur y en el funcionamiento de las redes delictivas de alcance internacional.

El operativo también forma parte de una línea de trabajo sostenida para reforzar la vigilancia sobre los precursores químicos, considerados elementos fundamentales para la fabricación clandestina de drogas sintéticas.

En el marco de la actual administración, 56 sustancias fueron incorporadas al sistema nacional de control, lo que permitió ampliar de manera considerable las herramientas disponibles para evitar que estos compuestos sean desviados hacia redes y circuitos vinculados con actividades delictivas.

Este esquema de fiscalización representa un recurso clave para obstaculizar la instalación y el desarrollo de lugares destinados a la elaboración clandestina de drogas sintéticas en el territorio nacional. Al reforzar las restricciones sobre los insumos necesarios, las organizaciones criminales deben afrontar mayores riesgos, costos y complejidades logísticas para conseguir los materiales requeridos y sostener una producción de gran escala.

En este escenario, la llegada al país de MDMA ya procesado y preparado para atravesar sus últimas instancias antes de ser distribuido y comercializado también evidencia las dificultades que debe sortear el narcotráfico ante un sistema de fiscalización cada vez más riguroso sobre los precursores químicos.

El objetivo de estos controles es impedir que las organizaciones criminales puedan establecer dentro de la Argentina estructuras propias para fabricar drogas sintéticas.

Con un total de 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza decomisados, el operativo pasó a convertirse en el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta ahora en la historia del país.