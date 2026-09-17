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17 de septiembre de 2026 - 09:30
Policiales.

Investigan un presunto caso de grooming en San Antonio de los Cobres

El sospechoso de grooming habría intercambiado mensajes con una adolescente de 16 años, a quien también le habría pedido imágenes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El sospechoso de grooming habría intercambiado mensajes con una adolescente de 16 años, a quien también le habría pedido imágenes.

El sospechoso de grooming habría intercambiado mensajes con una adolescente de 16 años, a quien también le habría pedido imágenes.

Una causa iniciada por un supuesto episodio de grooming en San Antonio de los Cobres avanzó con un operativo de allanamiento, durante el cual las autoridades incautaron diversos elementos que ahora serán sometidos a los correspondientes análisis periciales.

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La investigación comenzó luego de la presentación efectuada por el padre de una adolescente de 16 años. Según la denuncia, la menor habría intercambiado mensajes de índole sexual con un adulto mediante una plataforma de redes sociales.

Grooming: la denuncia que permitió identificar al sospechoso

De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, el acusado habría pedido a la adolescente que intercambiaran imágenes, mientras que las conversaciones mantenidas entre ambos también habrían avanzado con la intención de coordinar una posible reunión presencial. El padre entregó el celular que utilizaba su hija, junto con otros elementos que contribuyeron a determinar la identidad del sospechoso, quien tendría domicilio en la misma localidad.

Con la evidencia incorporada al expediente, la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia bajo la conducción de Sofía Cornejo requirió a la Justicia una orden para registrar la vivienda del sospechoso, junto con el secuestro de material de carácter digital y la detención del investigado.

El allanamiento y los elementos que serán peritados

El procedimiento se llevó adelante en las últimas horas y estuvo a cargo de efectivos de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas. Durante el operativo fueron incautados distintos dispositivos y otros elementos de interés, que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su posible vinculación con la causa.

El acusado deberá comparecer a una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, instancia en la que será imputado por la presunta comisión del delito de grooming, contemplado en el artículo 131 del Código Penal.

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